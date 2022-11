Risto Mejide se emociona en directo con su regalo de cumpleaños

Risto Mejide cumplía 48 años este martes 29 de noviembre y sus compañeros de 'Got Talent', la cantante Edurne, la influencer y actriz Paula Echevarría, el cómico Dani Martínez y el presentador Santi Millán quisieron hacerle una sorpresa: un bonito regalo que emocionó al publicista.

Todo comenzaba cuando el presentador de las campanadas 2022 en Mediaset se encontraba en directo en el plató de 'Got Talent' y Santi Millán ya le avisaba de que tenía un regalo para él. En este sentido, traían una enorme tarta al escenario mientras todo el público le cantaba 'Cumpleaños feliz' a Risto, pero la verdadera sorpresa llegaba cuando veía el pastel, resulta que no era un dulce cualquiera, sino que tenía la portada de su nuevo libro 'Dieciséis notas'.

Telecinco

"Hoy en tu cumpleaños se presenta en sociedad una cosa en que dices que has estado trabajando mucho tiempo", explicaba Millán. Un acto que ha dejado sin palabras a Risto, solo aseguraba que "estaba flipando" con la sorpresa. De esta forma, ha dado las gracias y ha confesado que no le gustan los cumpleaños, ni la sorpresas. Aún así, ha matizado: "Esto es un regalo porque es, quizá, el proyecto más importante de mi vida. Es la primera novela histórica que voy a publicar. Efectivamente yo ya sabía cuál era la portada, pero no sabía que se iba a hacer pública en este programa. Es una historia muy personal y habla de toda la gente que se ha enamorado de quién, en teoría, no debía de enamorarse y aunque saliese bien o mal esas historias que acaban siempre son una obra de arte", expresaba el publicista.

Además, ese mismo día, el ex marido de Laura Escanes -ambos decidieron tomar caminos por separados tras siete años de relación- dio un comunicado por redes sociales celebrando su cumpleaños: "Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas. Una familia que me quiere y que me apoya. Dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores. Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor".