Risto Mejide está de celebración, y no porque acaba de anunciar su vuelta al mítico sofá de 'Viajando con Chester' en Cuatro, sino porque este 29 de noviembre cumple 48 años y lo ha hecho lanzando este mensaje. El ex marido de Laura Escanes -recordemos que tras siete años ambos pusieron punto y final a su relación- no solo utiliza las redes sociales para anunciar su ruptura con la influencer o para presentar a su nueva ilusión, esta vez el presentador de 'Todo es mentira' ha publicado un bonito texto en su perfil de Instagram festejando su cumpleaños: "Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas. Una familia que me quiere y que me apoya. Dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores. Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor", así comenzaba Risto Mejide el texto en su red social.

En la publicación también ha señalado que como presentador tiene "una profesión que es su pasión" y con la que "aprende y disfruta todos los días". Además, ha destacado: "Dormir sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos. Estar tranquilo conmigo mismo. Vivir en paz. Amar sin prisa. Escribir sin pausa. Y salud para disfrutarlo todo", el presentador.

Finalmente, el presentador de las campanadas de 2022 en Mediaset, lo hará junto a su compañera de plató Mariló Montero, ha expresado que "sólo puede añadir: qué bonita la vida". "Y gracias a vosotros por todos vuestros mensajes y buenos deseos. Lo mejor está por llegar. Jamás lo dudéis", concluía Risto.

Mientras su ex pareja, Laura Escanes formará parte de la tercera edición del 'Desafío', el programa de retos de Antena 3.