Meler: todo lo que deberías saber del grupo

Jonathan, Javier y Lorenzo son los tres integrantes de Meler, y este grupo forma parte de los participantes del próximo Benidorm Fest, una gala de enero que nos dirá quién será nuestro siguiente representante de Eurovisión.

Los integrantes de Meler se conocieron durante el verano de 2018 en una academia de música de Madrid. Los tres eran solistas pero debido a la gran química artística que tenían, decidieron crear la banda. Sus primeros pinitos musicales fueron, nada más y nada menos, que haciendo las maletas y actuando en el metro de Londres, bajo el nombre de 'Where is Kobi?' y con canciones en inglés. Entonces, le vieron futuro a la banda y volvieron a Madrid para continuar actuando en el transporte público. Además, grabaron su primer videoclip 'Waking Up' en este espacio.

Pero en 2020 llegó la pandemia, un momento que les hizo reflexionar sobre el futuro del grupo y decidieron cambiarle el nombre a la banda, así nació Meler. En este sentido, comenzaron a hacer sus canciones en castellano, incluso compartieron en sus redes sociales la cover de la canción del momento 'Drive license' de Olivia Rodrigo, fue todo un éxito para Meler. Desde entonces, han sido teloneros de Taburete, Dvicio o Cómplice y han lanzado singles como 'Cometas', 'Alarmas', 'Que te vaya MAL' o 'Si es contigo'.

Ahora Meler se enfrenta a un nuevo proyecto: actuar en el Benidorm Fest 2023 y convertirse en los representantes de nuestro país en el siguiente festival, que será el próximo 9 de mayo en Liverpool (Reino Unido). La banda no son los únicos aspirantes para participar en Eurovisión, artistas como Fusa Nocta, ex triunfitos Alfred García, Agoney y Famous o la Drag Queen Sharonne también se han presentado al Benidorm Fest 2023.