Alfred García quiere volver al festival de Eurovisión. El cantante, que ya participó en el certamen del año 2018 con Amaia Romero y 'Tu canción', es uno de los 18 candidatos seleccionados para participar en el Benidorm Fest 2023 y lo hará con la canción 'Desde que estás tú', "la mejor canción que he escrito nunca" según sus propias palabras. Este catalán, de 25 años, está muy ilusionado con su candidatura al Benidorm Fest y ha adelantado que habrá sorpresas durante su actuación. "Mi dirección creativa yo creo que es de las cosas más ambiciosas que he hecho nunca, tanto la persona que la dirige como todo el equipo y yo creo que es la mejor canción que he compuesto nunca, la verdad" confesó en una de sus últimas apariciones públicas. En el Benidorm Fest 2023, el catalán competirá con otros rostros conocidos como Famous, ganador de 'Operación Triunfo 2018'; el bailarín Aritz Aren o las Twin Melody. Además, también competirá con Agoney, que fue compañero de edición en el talent show de TVE.



Jordi Bardajil

Alfred García se hizo popular gracias a su participación en 'Operación Triunfo 2017' pero la música lleva en su vida desde niño. Nació en El Prat de Llobregat, Barcelona, el 14 de marzo de 1997, y demostró sus dotes musicales desde la infancia. Con solo 15 años, publicó su primer disco producido por él, titulado 'Beginning', y dos años después, grabó su primer sencillo, 'She looks so beautiful', compuesto por él. En 2016 autopublicó INBLACK (Volume One), un disco tributo acústico y, un año después, entraba en la Academia más conocida de la televisión.

En 'Operación Triunfo 2017', encontró el amor junto a Amaia Romero y la popularidad y la pareja fue elegida por el público para representar a España en el festival de Eurovisión 2018. No tuvieron suerte y ocuparon el puesto 23 de 26. En octubre de 2018, la pareja decidió tomar caminos separados y Alfred García se centró en su música.

César Núñez

Alfred García tiene 5 discos de oro y 5 de platino y fue el primer artista español en colocar 16 canciones de su álbum debut '1016' en el Top 200 de Spotify y en el Top 100 de Itunes el primer día de salida de su disco. Además de prepararse para en Benidorm Fest 23, Alfred García está inmerso en la gira de presentación de su nuevo disco, '1997'.

Gtres

Estudia Comunicación Audiovisual y, hace dos años, creó 'Salvar A Los Pingüinos', su primera empresa de management. Además de ser amante de la moda y las tendencias y ser uno de los más originales de las alfombras rojas,, es socio fundador de la Cooperativa Esperanzah del festival Esperanzah; embajador de Proactiva Open Arms y representante de la iniciativa ecologista 'Adidas: Run for the oceans'. En el plano musical, además de sus propias creaciones, ha colaborado com artistas como U2, David Bisbal, Jamie Cullum, Aitana o Ernesto Artillo.