Sharonne (Benidorm Fest 2023): todo sobre la cantante

Sharonne, ganadora de la segunda edición de Drag Race España, es una de las 18 aspirantes del Benidorm Fest 2023. No será la primera vez que participa en una preselección para Eurovisión. Hace 21 años, la drag queen concursó formando parte de Trans-X en Eurocanción 2001, el programa donde se eligió al candidato para representar a España en Copenhague 2001.

Desgraciadamente, Sharonne no era la vocalista, sino Juan Karlos, que no estuvo muy afinado, y que hizo aquel himno gay que hablaba de cómo amándonos seremos libres en un lugar de arcoiris, “un mundo mágico y real, sin fin” pasó casi desapercibida. El papel que entonces hacía la ahora candidata del Benidorm Fest era como bailarina

Sharonne, junto al propio Pascal, Kyra y Juan Karlos participaron con el tema "Amándonos", en cuya composición participó la propia drag queen. La propuesta de la banda no resultó favorita ya que no convenció al público ni al jurado y se tuvieron que conformar con la duodécima posición sobre veinte participantes. El ganador David Civera interpretó en el certamen de la capital danesa "Dile que la quiero", con la cual logró la 6º posición con 76 puntos.

Quién es Sharonne ('Benidorm Fest 2023')

Sharonne, alter ego de Cristobal Garrido, nació el 1 de junio de 1976 en Sabadell. Desde muy joven se interesó por el teatro amateur donde dio sus primeros pasos. A pesar de empezar a estudiar administración, decidió dejarlo de lado y volcarse por completo con el mundo de la interpretación y de la danza, formándose en la Escuela TRAM Expressió y en la Escuela de CO&CO, ambas en Barcelona.

La propia artista reconoce que lo que le diferencia del resto de sus compañeras drag queens es el canto, definiendo a su voz como potente y cálida. La de Sabadelle fue maestra de ceremonias del espectáculo THE HOLE y ha participado en talents como Tu cara no me suena, La marató y en la serie catalana El cor de la ciutat, entre otras. En la actualidad, es una de la protagonistas de la gira Gran Hotel de las Reinas por toda España.

Agoney (Dúos increíbles), Alfred García (OT 2017), Alice Wonder (responsable, junto a Guille Galván, de la canción principal de la película ¿Qué te juegas?), Aritz Arén, Blanca Paloma (Benidorm Fest 2022), E’ffemme, Famous (OT 2018), Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, , Siderland, Sofía Martín, Twin Melody (El Hormiguero) y Vicco serán sus rivales en el Benidorm Fest.