La isla de las tentaciones está llegando a su final. En este sentido, los concursantes están asistiendo al plató del reality show para ver y comentar su paso por República Dominicana. Si ya lo han hecho Laura y Cristian -último integrante de la isla-, ahora ha llegado el turno de Claudia y Samuel, y el canario no ha dudado en confesar por qué no hizo nada con su tentadora Elena, entre otras cosas.

La pareja de Tania contó en el plató junto a Sandra Barneda cómo fueron sus inicios con su novia y su pasado con la mejor amiga de ella: "Si tú me lo perdonas, me lo perdonas. Si estás conmigo y lo perdonas no me lo saques todo en rato en cara. Nunca he sido infiel. Yo le he sido infiel a otras parejas y ella desde el primer momento me marcó", expresaba el joven.

Además, aseguró que su momento más malo en 'La isla de las tentaciones' fue cuando pensó en el distanciamiento que tenía con su madre debido a su relación con Tania, quien lloró al ver a Samuel sufriendo en el paraíso tropical. "Es mi madre la persona que daría todo por mí y ese momento fue muy duro para mí. Había peleado mucho con mi madre por Tania. Mi madre no me veía feliz con ella y veía que yo dejaba de hacer cosas por Tania", señalaba Samuel.

El debate avanzaba, y tanto Sandra Barneda como Samuel llegaban al momento de la noche de pasión entre el canario y su tentadora Elena, un momento que hizo alucinar a su novia Tania cuando lo vió. Samuel explicó detalladamente qué pasó en la cama con Elena, y es que esa misma noche no hicieron nada porque en pleno momento pasional se acordó de Tania y "tuvo un gatillazo".