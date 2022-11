Tras la participación de Mario por el debate de la 'La isla de las tentaciones', llegaba el turno de Tania Deniz para comentar su paso por el concurso. La canaria se mostró muy emocionada al ver lo que vivió su pareja Samuel en la Villa de República Dominicana.

Todo comenzaba cuando Tania aparecía en plató y veían unas imágenes de Samuel hablando con las tentadores de la actitud de Tania Deniz con el tentador VIP Hugo Paz, con quien se dio un beso en el reality show y pasó los límites de la relación.

Telecinco

Al finalizar de ver las palabras de Samuel, Sandra le ha preguntado a Tania qué sentía, y ella se ha roto a llorar: "A mí me duele ver a Samu así porque yo le quiero muchísimo. La gente se puede creer que Samu no me importa, pero me importa muchísimo”, expresaba la canaria y añadía que "no podía cambiar lo que sentía".

Además, relató lo que le sucedió durante su estancia en la Villa: "Yo creía que estaba enamorada pero llegué ahí y… Yo llegué ya quemada de la relación, de tantas mentiras. Me mentía en todo”, comentaba la participante de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones'.

Telecinco

También aprovechó su paso por el plató para contar cómo se sentía ella en tras su infidelidad con Hugo Paz: "Yo estoy acostumbrada a que Samu la líe siempre en la relación. Soy consciente y reconozco delante de todo el mundo que caí yo, pero nunca me había pasado eso”.