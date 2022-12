Este viernes a las 20:00 horas, la web oficial del Festival de Eurovisión Junior abrirá las votaciones de la 20ª edición del certamen juvenil. A diferencia de la versión adulta del festival, en el Junior los espectadores de cada país, en este caso los españoles, podrán votar por su propia candidatura de manera gratuita y online: Carlos Higes y su canción ‘Señorita’, un pop latino bailable y muy pegadizo que hará bailar a toda Europa.

El Karen Demirchyan ha recibido este miércoles a Carlos Higesy sus bailarines -Juan Diego, Mauro, Adrián y Felipe- para realizar su primer ensayo de ‘Señorita’ sobre el impresionante escenario en el que se celebrará el próximo 11 de diciembre la 20ª edición de Eurovisión Junior. Explosión de energía mediterránea, neón y baile para que Carlos brille en la final del certamen.

Una primera toma de contacto que ha dejado muy buenas sensacionesy en la que se ha podido ver al joven artista valenciano y a su cuerpo de baile vestidos completamente de blanco, con un concepto boyband, en una puesta en escena muy moderna creada por la austriaca Marie-Sophie Kreissl que no se desvelará hasta el viernes 7.

“Me ha encantado. Me lo he pasado súper bien. En el primer pase estaba un poco más nervioso, pero es normal, y luego me he ido adaptando. Y el tercero ha sido el mejor. He seguido los consejos de Natalia Calderón: he sonreído más y lo hemos disfrutado”, ha contado el joven nada más bajar del escenario, del que se ha quedado impresionado: “Parece el de la Súper Bowl”, ha subrayado.

'Eurovision Junior 2022': fecha y hora

El domingo 11 de diciembre a las 16:00 horas (hora peninsular) tendrá lugar Eurovisión Junior 2022. La 20ª edición del certamen infantil se celebra en Ereván, la capital de Armenia, gracias al triunfo de Maléna el año pasado en París.

16 países lucharán este domingo por alzarse con el 'mini' micrófono de cristal: Países Bajos, Polonia, Kazajistán, Malta, Italia, Francia, Albania, Georgia, Irlanda, Macedonia del Norte, Reino Unido, Portugal, Serbia, Ucrania, España y la anfitriona Armenia. La neerandesa Luna con "La festa" será la encargada de abrir la edición mientras que la ucraniana Zlata Dziunka pondrá el broche final con "Nezlamna (Unbreakable)".

'Eurovision Junior 2022': apuestas

Las principales favoritas, Georgia, Reino Unido y Armenia (teniendo el número de reproducciones en el canal oficial de YouTube) actuarán en el puesto 8, 12 y 15. España, que es otra de las favoritas para ganar el concurso, saldrá en el puesto número 11. Para los espectadores españoles, Carlos Higes saldrá aproximadamente a las 16:57 horas. Carlos Higes cantará "Señorita" justo después de "Životot e pred mene" de Macedonia del Norte y antes de "Lose My Head" del Reino Unido.