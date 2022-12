El francés Lissandro es el ganador de 'Eurovisión Junior 2022'

16 países compitieron en la edición de este año y, una vez que todo estuvo dicho y hecho, Lissandro, de Francia, fue declarado ganador del Festival de Eurovisión Junior 2022 con la canción "Oh Maman!". Iveta Mukuchyan, Karina Ignatyan y Garik Papoyan presentaron la edición de Eurovisión Junior de este año en directo desde el Complejo Deportivo y de Conciertos Karen Demirchyan de Yereven.

Lissandro, de Francia, fue coronado ganador tras la votación de los jurados nacionales de los 16 países participantes. Por sexta vez, los telespectadores de todo el mundo también pudieron votar sus canciones favoritas en dos ventanas: La votación en línea antes del espectáculo, en la que la votación se basaba en fragmentos de los ensayos, y la votación en línea durante el espectáculo, en la que los espectadores podían votar durante los 15 minutos posteriores a la última actuación.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los jurados nacionales y la votación en línea determinaban cada uno el 50% del resultado. La serbia Katarina Savić no actuó durante el espectáculo por motivos médicos. En su lugar se utilizó una grabación del segundo ensayo de Katarina.

El joven Lissandro, de 13 años, ha sorprendido a todos con su gran voz y la canción 'Oh Maman!', y con Bárbara Pravi (Eurovisión 2021) entre sus autoras, y ha logrado la segunda victoria para Francia. Armenia, país organizador, ha conquistado la segunda plaza con 'Dance!', una canción de pop bailable interpretada por Nare, de 14 años. La tercera plaza es para Mariam Bigvava, de 12 años, (Georgia) con la canción 'I believe', de Giorgi Kukhianidze.

Carlos Higes queda sexto en 'Eurovision Junior 2022'

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carlos, segundo favorito del televoto (78) y sextos para el jurado profesional (59), ha recibido puntos de los jurados de todos los países participantes: Países Bajos (3), Polonia (1), Kazajistán (2), Malta (10), Italia (1), Francia (4), Albania (4), Georgia (1), Irlanda (1), Macedonia del Norte (5), Reino Unido (12), Portugal (2), Serbia (1), Armenia (8) y Ucrania (4). El jurado de España, cuya portavoz ha sido Juan Diego, uno de los bailarines, ha dado sus 12 puntos a Armenia, 10 a Georgia y 8 a Países Bajos.

Pisaba Carlos Higes el escenario con más fuerza y seguridad que nunca. Su carisma y talento han conquistado a los espectadores de toda Europa a ritmo de ‘Señorita’-compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down- en Eurovisión Junior 2022. El joven de 11 años ha conseguido la sexta posición y ha levantado al público del Karen Dermichyan, sede de la 20ª edición del certamen.