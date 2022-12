Dúos increíbles ha cerrado su primera temporada reconociendo el valor de la música en directo y la emoción en televisión. El público ha valorado esta apuesta con una gran acogida cada semana, que han reportado al concurso musical una media de audiencia de más de un millón de espectadores (1.027.000) y un 10,2% de cuota de pantalla. 15.115.000 personas (33% de la población) han visto en algún momento el programa en sus doce semanas de emisión.



La final de Dúos increíbles en RTVE, ofrecida este jueves 15 de diciembre fue seguida por 1.116.000 personas y un 11%. Casi 3,4 millones (3.396.000) vieron algún momento de este duodécimo programa que emocionó al público en el plató y también a los espectadores desde casa.

Dúos increíbles: Miguel Poveda y Antonio José (Soniquete) son los ganadores

Era decisión del público en plató coronar a los ganadores y el resultado de su votación llevó a Soniquete, el dúo formado por Miguel Poveda y Antonio José, al éxito. Ambos decidieron donar su premio a las asociaciones Futuro Singular, Appanedir, Abriendo Caminos y la Asociación de Autismo Teacense.

Junto a Poveda y Antonio José, también participaron en la final los otros dos dúos finalistas, Ana Belén y Agoney y Sole Giménez y Yoly Saa, que compartieron los nervios y la emoción hasta el último momento tras doce semanas ofreciendo las mejores y más sorprendentes versiones musicales de la mano de parejas de artistas veteranos y noveles que han sacado todo su arte para interpretar temas de ayer y de hoy.