Javi ha sido la gran sorpresa de La isla de las tentaciones. Después de meses viendo cómo se comportaba en la isla sin hablar con chicas ni relacionarse apenas durante las fiestas por estar pensando en su novia, Claudia, todos hemos sufrido un shock al ser conocedores de la deriva que sufrió su relación a tan solo tres meses de salir del reality: le ha sido infiel a su chica. O al menos esto es lo que Claudia sostiene asegurando que hay vídeos de él con chicas en un jacuzzi y besándose con otra chica, algo que él niega tajantemente.

Este sorprendente giro de guion ha hecho que muchos de los que defendían a Javi durante las retransmisiones de esta edición de La isla, se hayan sentido engañados. Entre ellos, Terelu Campos que siempre ha defendido que la actitud de Claudia durante su estancia en Villa Paraíso, llegando incluso a serle infiel, fue muy injusta para con Javi, quien se mostraba muy dependiente de ella. Ahora, todo ha cambiado.

Telecinco

Él, con un tono más calmado y bajo de lo habitual, recapitulaba cómo era supuestamente su vida antes de ir al programa: aseguraba que nunca antes había tenido relación con chicas ni le había gustado salir de fiesta. Ha sido entonces cuando la colaboradora ha tomado la palabra muy enfadada: “Sí, y los demás somos gilipollas". “Yo me he partido la cara por ti, me siento una ridícula. Me hubiera gustado conocerte de verdad. Lo peor de todo es que te miro y no sé quién eres ahora mismo”, apuntaba.

Y es que, aunque había coincidido con él en discotecas, no había visto al Javi que su ahora ex novia mencionaba. En este sentido, el ex concursante destacaba que había convivido durante semanas con sus compañeros "no puedes estar siempre haciendo un papel". Sin embargo, Sandra Barneda subrayaba que había habido un gran cambio en él: "En la isla un Javi que se emocionaba, y aquí veo un Javi anestesiado, y es lo que a mi me sorprende".

Telecinco

Entre otras mentiras, se ha descubierto que Javi tiene en realidad 28 años y no 25 como dijo al programa en un principio. "No sabéis lo que es darte cuenta dos años que estás con alguien a quien no conoces...", aseguraba Claudia rota entre lágrimas. Además le acusaba también de haberse mantenido en su casa después de romper la relación llevándose a chicas mientras ella no estaba: "Lo ha reconocido delante de Ana", aseguraba Claudia. Un giro inesperado que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta.