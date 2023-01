La relación de Pipi Estrada y Terelu Campos está siendo uno de los temas más repetidos en la mesa de Pesadilla en el paraíso y después de que Borja revelara cómo se enteró de su relación y cómo vivió el divorcio de sus padres, una pregunta de José Antonio Avilés ha hecho que saliera de nuevo el tema principal de esa relación: la demanda de Terelu a Pipi. "Avilés es un loro sin filtro, todo lo que le pasa por la cabeza, lo suelta", aseguraba Borja de su compañero. "Él está pagando lo que le debe, él mismo dijo que entraba en Pesadilla para pagarla", recordaba el hijo del periodista deportivo, "él ha reconocido que se equivocó, que se lo come con patatas la demanda y paga porque es lo que tiene que hacer".

No obstante, Avilés echaba en cara que Pipi no hubiera pagado la integridad de los 60.000 euros más costas a los que fue condenado por el Tribunal Supremo. "Si mi padre no ha pagado hasta ahora lo que debía será porque la justicia ha ido por un lado, por cosas... no tiene porqué ser porque no quiere pagar, que es lo que intentas insinuar".

Telecinco

Desde el plató, precisamente el afectado hablaba sobre el tema señalando que "Avilés habla con un desconocimiento supino, toca de oído porque por la edad no sabe cómo se desarrollaron los hechos. Hace juicios de valor de forma gratuita". En este sentido matizaba cómo habían ocurrido: "Yo me equivoco una vez que salgo de esa relación porque no pienso bien y llevado por la vehemencia, el director de Interviú me convence para hacer cuatro capítulos de memorias pasionales" por las que "Interviú me pagó, cobré 4.000 euros".

Sobre el porcentaje de la demanda que finalmente ha pagado, Pipi ha destacado que "en los últimos meses he pagado mucho y me queda muy poquito, de 73.000 euros me quedan muy poquitos. Bastante menos de 60.000 euros".