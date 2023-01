Borja Estrada es la estrella revelación de este Pesadilla en el paraíso 2. Después de haber sido alabado por su papel como defensor de su padre, Pipi Estrada, en la edición anterior, el joven ha dado el paso a convertirse en granjero conviviendo con nueve compañeros en la granja de Jimena de la Frontera.

Solo llevan una semana juntos y la convivencia ha comenzado movida por la participación de José Antonio Avilés o un desafortunado encuentro entre Maite Galdeano y Begoña Gutiérrez, pero también jugosa gracias a algunas de las revelaciones de los granjeros, siendo Borja Estrada el primero en confesar uno de los grandes intereses, dejando a todos con la boca abierta: ¿cómo fue la relación de Pipi Estrada y Terelu Campos? y, lo mejor, ¿cómo se enteró su madre de la infidelidad de Pipi? Solo le han bastado unas horas en la granja para explicarlo todo.

Telecinco

"Yo tenía 17 años y llamé a mi madre porque iba a hacer pellas, para que llamara al instituto y avisara de que no iba a ir. Mi madre me dijo que vale pero que bajara al quiosco y comprara un par de revistas", aseguraba Borja quien recordaba ver en la portada 'la nueva ilusión de Pipi Estrada' en referencia a su relación con Terelu. "Efectivamente. Mi madre se enteró por la portada de la revista. Y yo". Una noticia que, como es normal, no le sentó muy bien a su madre. "Hubo lanzamiento de ropa por el jardín. Yo estaba dentro pidiendo calma", recuerda el joven que veía cómo la situación se desbordaba y era incapaz de relajar los ánimos.

"La relación con mi padre ha sido siempre igual. Es como si hubiera hecho una trastada más. Tuvieron una relación muy guay Terelu y mi padre, se lo han pasado muy bien", sentenciaba Borja. "Cuando te enteras de estas cosas da igual como enterarte, pero cero traumas", añadía el joven más tarde.

Además, Pipi ha confesado que "intenté parar esa portada con gente que conozco y no se para. En el momento que se hace pública y luego se ve que desde el jardín se va la ropa a la calle...". No obstante, sobre esto, Pipi ha confesado que se siente culpable pues tras eso Borja "tuvo un bajón académico" y ha recordado que tras ese momento "hubo un tiempo que mi hijo no me miraba igual". Una situación que, con el tiempo, se ha superado.