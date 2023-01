Hace 20 años que el matrimonio de Pipi Estrada y Teresa Vieira se rompió después de que el periodista deportivo comenzara una relación con Terelu Campos pero siempre han mantenido una unión y es que el fruto del matrimonio nació su hijo Borja, quien actualmente está concursando en Pesadilla en el paraíso. Desde el plató siempre ha sido Pipi Estrada quien se ha defendido a su hijo durante su concurso, a excepción de este jueves en el que en el sillón se ha sentado Teresa Vieira, su madre, para sorpresa de todos. "Hoy está Teresa que tiene mucho que contar del gran ausente de la noche: Pipi", lanzaba Carlos Sobera al presentarla, "un detalle que sea cuando no está Pipi", matizaba Belén Ro. Pero, ¿cómo es realmente la relación que tiene el ex matrimonio entre ellos? Teresa lo desvelaba tan solo unos minutos después de que fuera presentada.

Telecinco

"Hay una cosa que me ha sorprendido cuando la he preguntado por la relación con Pipi", anunciaba Belén Ro, quien era la encargada de desvelar el gran secreto: "se llevan genial. Yo me creía que no pero tienen muy buena relación". Un detalle que Teresa confirmaba y es que el ex matrimonio, después de haber pasado una dura ruptura tras lo de Terelu, ha conseguido reencauzar su relación, tanto, que Teresa le ha dedicado un gran piropo.

Durante la defensa de su hijo, Carlos le ha preguntado qué es lo que tienen en común padre e hijo, y tras la broma de Marta Peñate señalando el "pipón", era Teresa quien destacaba que los dos se caracterizan por ser "nobles", un piropo que ninguno del plató se esperaba: "no sabía yo que Pipi se caracterizaba por eso", apuntaba Carlos. Un comentario que deja ver la buena relación que los ex mantienen a día de hoy.