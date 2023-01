Laura Escanes está demostrando que se ha tomado 'El Desafío' muy en serio. La influencer es una luchadora nata y a sus 26 años está dispuesta a someterse a todo tipo de pruebas logrando dejar con la boca abierta a jurado y público cada semana. Parece que ahora más que nunca, después de confirmar su relación, la música es lo suyo puesto que, después de aprender a tocar la batería para Malú, esta semana le ha tocado ponerse en las manos de un coreógrafo profesional y demostrar si realmente sabe bailar más allá de los retos que pueda hacer en Instagram y de los bailes con sus amigas, algo que, a juzgar por las reacciones que ha tenido su show, ha podido demostrar.

Y no ha sido una coreografía cualquiera sino que lo ha hecho en una pequeña piscina bajo una lluvia junto a un grupo de bailarines. Un reto para el que Laura Escanes primero tuvo que aprenderse los pasos en seco con la bailarina Noe Cabrera, algo que hizo muy bien sin duda pues puso a todo el mundo de pie.

¡Qué nivel! @LauraEscanes se convierte en una diva bailando bajo la lluvia #ElDesafío2 pic.twitter.com/HQ9xKGnvbW — El Desafío (@eldesafioA3) January 20, 2023

"Estoy super contenta y me apetece muchísimo subir el nivel. Aunque la presión y los nervios muchas veces me puedan, pero quiero estar ahí intentando hacerlo al máximo", confesaba a las cámaras de 'El Desafío'. Y es que los ensayos han sido duros puesto que le han costado muchas heridas que ella misma ha compartido a través de las redes sociales. "Ay, qué divertido. Una prueba de baile, y de repente...", escribía la influencer tras enseñar los maratones que tenía en los empeines. "Ensayamos en el suelo para tener el baile super marcado pero vais a flipar con la lluvia y el suelo con agua. Ahí es donde me lesionaba y resbalaba", explicaba.



Pero no ha sido la única que sorprendido, de hecho, no fue la ganadora de esta gala, sino Florentino Fernández que realizó una gran marca de apnea. Pero si hay otra persona que dio de que hablar esa fue Mariló Montero que, después de deslumbrar en las Campanadas se enfundó en un traje tipo Lara Croft, para hacer el reto de disparar una carabina de espaldas con la ayuda de un espejo retrovisor. Y aunque en los ensayos sí fue capaz de dar en la diana, a la hora de la verdad falló sus tres intentos, lo que no empañó su dedicación y, sobre todo, su look.

