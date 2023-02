El festival de Benidorm Fest 2023 dio para mucho. Después de la ansiada decisión de los jueces, el jurado popular y el televoto que dio por ganadora a Blanca Paloma, Mónica Naranjo, con un gran cambio de look y luciendo un enjoyado vestido de Pronovias, anunciaba a los espectadores un bombazo y es que está trabajando en una colaboración con Chanel, y no se trata de una colaboración musical sino televisiva por lo que no estarán solas. "Tú y yo tenemos algo entre manos, hay una colaboración que estamos haciendo", aseguraba Mónica Naranjo cuando Chanel anunciaba que estaba terminando los flecos de su próximo disco.

Se trata de un nuevo programa de La1 en el que las cantantes estarán presentes como jurado con el que la cadena pretende dar visibilidad a la música y al talento, como en el Benidorm Fest. Un nuevo concurso bajo el nombre de 'Cover night'.

Pero ellas no estarán solas y es que junto a ellas estarán otros famosísimos cantantes para descubrir todo el talento musical que se encuentra aún escondido para el gran público en España: 150 cantantes de versiones pasarán por el plató para recibir veredicto del jurado. Los jueces serán Miguel Bosé, quien regresará a la televisión tal y como anunciábamos desde Diez Minutos, Chanel, Mónica Naranjo y Juan Magán, mientras que en el backstage del concurso estarán Ana Guerra y Abraham Mateo, dos de los jóvenes talentos españoles más destacados del panorama actual. Y todo ello presentado por una gran eurovisiva: Ruth Lorenzo, quien representó a España en el certamen musical en 2014 con "Dancing in the rain".