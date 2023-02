¡Ya conocemos a los primeros clasificados del Benidorm Fest 2023! Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megarason los artistas más votados de la primera semifinal y consiguen así el pase a la gran final de este sábado 4 de febrero, donde volveremos a escuchar "Quiero arder", "Yo quisiera", "Mi familia" y "Arcadia", las canciones con las que han conquistado esta noche a público y jurado del Benidorm Fest.

Pero si hay alguien que ha destacado en la semifinal ha sido la presentadora Inés Hernand. Inés ha deslumbrado con un conjunto de dos piezas, con vestido y abrigo de estilo batín. El vestido tiene escote palabra de honor y falda lápiz, y el batín aporta un potente toque de sofisticación. Las sandalias llevan plumas, lo que acentúa ese aire de diva. Un trabajo que la firma española Coco Látex ha hecho en exclusiva para la presentadora, y que toma referencias del diseñador Richard Quinn, un apasionado del látex. "Pudimos asistir a su desfile en Nueva York, y fue maravilloso".

Inés Hernand: su paso a la televisión

Estudió derecho y trabajó como abogada, pero Inés Hernand estaba llamada a convertirse en un personaje televisivo. Lo suyo es la comunicación y tiene un talento especial para conectar con la gente joven, lo hizo desde Gen Playz junto a Dario M y luego como presentadora del Benidorm Fest. En 2022 lo presentó junto a dos pesos pesados como Máximo Huerta y Alaska, pero no se achantó y llamó poderosamente la atención. Luego saltó al programa La Noche D, que condujo junto a Eva Soriano, tras salir Dani Rovira. Sus armas son la naturalidad, un lenguaje que llega a todos y un estilo propio a la hora de vestir. Con ellas ha conquistado al público, sobre todo a la generación Z.