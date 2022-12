Megara es un grupo de "fuksia rock" -así se definen en su perfil de Instagram- que participará en el próximo Benidorm Fest 2023. Es una gala que tendrá lugar el próximo enero y sabremos quién será nuestro representante en el Festival de Eurovisión. "Es una catapulta a que se le de visibilidad a nuestro género. Queríamos enseñarle a la gente que el rock tiene mucho que decir", explicaba la vocalista del grupo sobre su participación en el Benidorm Fest en una entrevista de noviembre.

RTVE

La banda madrileña nació en 2015 y publicaron su LP 'Muérase quien pueda', desde entonces, no ha parado de lanzar grandes canciones como 'Seis', 'Alas' y 'Baños de sangre'. Se trata de un grupo musical compuesto por cuatro integrantes, entre ellos la vocalista Kensy y Rober, pero ellos mismo no se definen como un grupo, sino como "un concepto" que mezcla sonidos del rock, electrónicos y dance.

En una entrevista en 2018 aseguraron que Megara "es la mezcla perfecta entre lo siniestro y algodón de azúcar". Ese mismo año, salió a la luz su prime disco 'Aquí estamos todos locos', con temas como 'Más que una leyenda', 'Bienvenido al desastre' o 'Arrástrame al infierno'. Además, Megara actuará en el 'Benidorm Fest 2023' con su canción 'Arcadia'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Megara no son los únicos participantes del 'Benidorm Fest'. Radio Televisión Española ha escogido a otros 17 concursantes más. Entre ellos, está el ex triunfito y representante de Eurovisión en 2018 con Amaia, Alfred García, la ex participante de 'Factor X' Fusa Nocta, las dos gemelas tiktokers Twin Melody, el bailarín de 'Fama a bailar' Aritz Arén o la drag queen Sharonne, entre otros.