Llevamos meses con el nervio eurovisivo a flor de piel. El Benidorm Fest, que nos conquistó el año pasado, pretendía revalidar su éxito en una nueva edición mucho más preparada para generar expectación, y vaya si lo ha conseguido. El descubrimiento de los cantantes que habían sido seleccionados, posteriormente los adelantos de sus canciones y, el 31 de enero, por fin, la primera semifinal. El proceso de elección de nuestro representante de Eurovisión 2023 está cada vez más cerca de descubrirnos al o los ganadores y estamos ansiosos por conocer su(s) nombre(s).

Por eso, la noche de la primera semifinal ha sido clave. La cita inaugural del certamen musical que supone el Benidorm Fest 2023 tuvo lugar en el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm en el que hubo espacio para todo, desde el espectacular cambio de look de Mónica Naranjo hasta el pequeño lapsus lingüístico de Rodrigo Vázquez en que se le escapó un participio erróneo.

Pero lo principal de la velada es que los 9 participantes escogidos para la primera tanda de la competición debían mostrar en ese escenario su talento, calidad vocal y mejor puesta en escena para defender sus temas si querían estar un paso más cerca de la cita en Liverpool del 13 de mayo. Y lo curioso es que el vaticinio que nos auguraban las apuestas, en esta ocasión, se ha cumplido al pie de la letra: los candidatos considerados favoritos de la primera gala del Benidorm Fest 2023 han resultado los ganadores de la noche.

Sigue en directo la rueda de prensa con los primeros finalistas del #BenidormFest2023:#BenidormFesthttps://t.co/Y8u1gcraoJ https://t.co/PRs6S4cCLu — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023





Benidorm Fest 2023: ganadores de la primera semifinal

La página Eurovisión World, que registra cada año las apuestas sobre los favoritos para representar a España en el popular certamen de la canción, colocaban a al menos cinco grandes competidores en la primera semifinal del Benidorm Fest 2023. Sin embargo, de los 9 participantes solo pasarían a la final 4 elegidos a través de los votos del jurado profesional y el público. Por eso, la probabilidad iba a la contra de uno de ellos, y ese ha sido Aritz Aren, que con su canción 'Flamenco' entraba en las quinielas de ganadores, pero se ha quedado fuera de la final.

Sin embargo, la suerte ha sonreído a Agoney, ya que la suya ha sido considerada la mejor actuación de la noche con con el favor de crítica y público y 161 puntos que le avalan. Él pasa a la final como gran favorito de esta primera tanda, aunque estará acompañado de los otros tres clasificados: Alice Wonder (119), Fusa Nocta (118) y Megara (111). Por contra Sharonne, Meler, Twin Melody y Sofía Martín han quedado fuera de la competición. Habrá que esperar a la cita del jueves 2 de febrero, en la segunda semifinal, para comprobar si de nuevo las apuestas aciertan.