Probablemente es de las propuestas más indies del plantel de la nueva edición del Benidorm Fest. Alicia Climent Barriuso, más conocida como Alice Wonder, es una cantante cuya carrera musical arrancó con tan solo 18 años y apenas unas covers que subía a sus redes sociales. Su particular voz comenzó a llamar la atención de cada vez más público hasta que esta madrileña consiguió lanzar un Ep debut en 2017, titulado Take Off, cuyo single, del mismo título, acumuló millones de reproducciones. Las tres primeras canciones que grabó en un estudio sentaron precedente sobre su estilo como artista y compositora, que ha irrumpido con fuerza en la escena musical con una madurez artística que puede llegar a asustar a los más veteranos.

Ahora, cinco años después, Alice Wonder tiene un recorrido a sus espaldas en salas y festivales que le han dado una soltura en el escenario que enriquece su propuesta, muy anclada en los giros de su voz y la música en directo. Quizá por eso se ha animado a presentarse al Benidorm Fest 2023. Yo quisiera, es la canción con la que opta a representar a España en Eurovisión 2023 y, aunque todavía no sabemos más datos sobre la pista, asumimos que será una apuesta por sus mayores virtudes, en busca del lucimiento de su voz.

Alice Wonder: ¿quién es la candidata más indie del 'Benidorm Fest 2023'?

Esta madrileña no solo tiene presencia en el panorama musical, sino que también ha iniciado un recorrido por el ámbito audiovisual. Su disco debut, Firekid (2018), sacó a la luz 11 temas en inglés de los cuales varios han sonado en series como Skam, El desorden que dejas y la australiana Neighbours. A partir de ese momento, ya con un sonido propio muy asociado a la música alternativa e indie, comenzó a asentar su presencia en la industria, donde comenzó a tener el aval de artistas consagrados.

Ha participado en colaboraciones nacionales con Guillermo Galván (Vetusta Morla) en La Apuesta, la canción principal de la B.S.O. de la película ¿Qué te juegas?; Xoel López en Pez Globo, Rayden (Benidorm Fest 2022, La Voz Kids 4) en El mejor de tus errores y las internacionales con David Fonseca en Resist y Poems for Jamiro en White Noise.

Pero en ese tiempo su pulsión como compositora continúa y, sorprendentemente, su inquietud artística ahora se centra en temas en español. Así es como, en 2021, lanza Que se joda todo lo demás, su primer LP completamente en castellano. El álbum incluye exitosos singles como Por Si Apareces, Corazón Mármol o No Te Vayas. Así es como llega a este 2022, cuando Alice Wonder puede demostrar que es el ejemplo cambio generacional musical en nuestro país. Con apenas 24 años y un estilo propio, la artista madrileña opta a viajar a Liverpool en mayo de 2023 para representar a España con el tema Yo quisiera. Habrá que esperar a la final del Benidorm Fest 2023, el próximo 4 de febrero, para descubrirlo.