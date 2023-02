¡Música para nuestros oídos! Los Premios Grammy regresan a Los Ángeles tras realizarse en Las Vegas en 2022. La 65ª edición de los premios se celebrará en el Crypto.com Arena (antiguo Staples Center) el 5 de febrero de 2023. Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia por tercer año consecutivo.

"Una de las cosas que más me gustan de los Grammy en general es que es uno de los pocos lugares donde puedes ver a los artistas en su elemento más crudo, que es interpretar su música en directo", dijo a Billboard en una entrevista el 15 de diciembre. "Brandi Carlile interpretando una canción en directo, escuchando su voz y sus instrumentos, no hay nada igual. Desarrollas un profundo aprecio por lo que hace esta gente más allá de la música que hacen".

Las nominaciones se anunciaron semanas antes, con Beyoncé a la cabeza por su álbum Renaissance. Sus nueve nominaciones elevan el total de su carrera a 88, lo que la convierte en la artista más nominada de la historia de los Grammy. La artista tejana de 41 años está empatada con su marido Jay-Z en el récord de la industria.

A lo largo de los años, la cantante de Break My Soul ha recogido 28 trofeos Grammy. En la ceremonia de 2021 -también presentada por Noah- ganó Mejor Interpretación de R&B, Mejor Interpretación de Rap, Mejor Canción de Rap y Mejor Vídeo Musical, este último compartido con su hija Blue Ivy, que ahora tiene 10 años.

"Me siento muy honrada. Estoy muy emocionada", exclamó la intérprete de Single Ladies durante su discurso, en el que se convirtió oficialmente en la mujer músico más galardonada en la historia de los Grammy. "Como artista, considero que mi trabajo y el de todos nosotros es reflejar los tiempos que corren, y han sido tiempos muy difíciles. Quería animar y celebrar a todas las hermosas reinas y reyes negros que siguen inspirándome e inspirando al mundo entero. Esto es tan abrumador. He estado trabajando toda mi vida, y no puedo creer que esto haya pasado. Es una noche tan mágica. Muchísimas gracias".

Le espera una dura competencia en la ceremonia de 2023, ya que se enfrentará a Adele, Mary J. Blige, Lizzo y Harry Styles, entre otros. Beyoncé ya se enfrentó a Adele, de 34 años, en 2017, cuando la cantante británica arrasó en las categorías de Canción del Año, Grabación del Año y Álbum del Año.



'Premios Grammy 2023': fecha y hora

La madrugada del domingo 5 al lunes 6 de febrero, Movistar Plus+ emitirá en directo la 65ª edición de los premios GRAMMY, presentados por la Academia de la Grabación, desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Desde las 2:00h podremos ver la gala completa en Movistar+, con los comentarios del periodista musical Arturo Paniagua



'Premios Grammy 2023': nominados

Beyoncé encabeza la lista de nominados por su séptimo álbum de estudio, 'Renaissance', optando a 9 premios GRAMMY.

El rapero Kendrick Lamar con 8 nominaciones, Adele y Brandi Carlile con 7 nominaciones cada una, completan el listado de estos grandes nombres de la música seguidos de cerca por Harry Styles (6), Mary J. Blige (6) y Taylor Swift (4). La 65º edición de los premios GRAMMY tendrá de nuevo el acento español de Rosalía, que tras arrasar el pasado mes de noviembre en los Latin Grammy, opta a dos importantes premios: Mejor álbum rock latino o alternativo (ya ganó en 2020 por 'El Mal Querer') y Mejor vídeo musical en formato largo por su directo de TikTok presentando 'Motomami'.

A la lista tradicional de premios, este año se suman 5 categorías nuevas: Compositor del año (no clásico), Mejor interpretación de música alternativa, Mejor actuación americana, Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos y Mejor álbum de poesía hablada.



Además, este año se entregará un nuevo premio al Mérito Especial a la mejor canción para el Cambio Social, al mejor tema que promueva la comprensión, la construcción de la paz y la empatía.

'Premios Grammy 2023': actuaciones

Y por supuesto no faltarán las actuaciones sobre el escenario. CBS y la Academia de la Grabación® ya han anunciado algunos de los artistas que actuarán en la 65ª edición de los premios GRAMMY. Los nominados Harry Styles, Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith se subirán al escenario de la noche más importante de la música.