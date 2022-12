La fiesta del cine español arranca motores. Si hace apenas unos días descubríamos que dos actores se pondrían al frente de la gala como los presentadores oficiales de la 37ª edición de los Premios Goya, ahora toca el turno de saber qué compañeros directores, maquilladores, actores, productores... serán los afortunados de asistir como nominados en la cita de 2023. Por eso, en la mañana del 1 de diciembre, Nora Navas y Blanca Portillo han leído con emoción los nombres de los candidatos y candidatas de este año.

La Academia de Cine reunirá a los afortunados el próximo 19 de diciembre en la fiesta habitual para que pongamos rostro a todos ellos y, la cita clave, será el próximo 11 de febrero en Sevilla, cuando tanto ellos como los espectadores conozcamos el nombre de los ganadores. Entre tanto, para que nadie se despiste, os recopilamos toda la lista de películas nominadas en cada categoría, incluyendo los nombres propios que han participado en ellas. Aquí tenéis todos los nominados a los Premios Goya 2023.

Arranca la lectura de las nominaciones de los #Goya2023. Síguela en https://t.co/UWo02GhfIN pic.twitter.com/LXUZRtya6Y — Premios Goya (@PremiosGoya) December 1, 2022

Premios Goya 2023: descubre a todos los nominados

Antes de pasar a recopilar la lista con todas las nominaciones completas, primero queremos hacer un compendio de las películas con más candidaturas, que lo encabezan As bestas con 17 y Modelo 77 con 16. A continuación aparecen tres títulos dirigidos por mujeres, siendo Alcarràs y Cinco lobitos reconocidas con 11 nominaciones cada una, seguidas de Cerdita, con 6. También reciben el apoyo de la Academia filmes como En los márgenes (5), Irati (4) y Mantícora (4). Tres nominaciones acumulan, respectivamente, y La maternal, La piedad y Un año, una noche. Y, para cerrar las candidaturas múltiples, aparecen con 2 en la lista filmes como El agua, Malnazidos, el documental Sintiéndolo mucho, Suro y la película de animación Unicorn Wars.

Las películas más nominadas de los #Goya2023 son: As bestas (17), Modelo 77 (16), Alcarràs y Cinco lobitos (11), Cerdita y Los renglones torcidos de dios (6), En los márgenes e Irati (5), Mantícora (4), La maternal, La piedad y Un año, una noche (3). — Premios Goya (@PremiosGoya) December 1, 2022

Mejor película

Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

La maternal

Modelo 77

Mejor dirección

Carla Simón - Alcarrás

Rodrigo Sorogoyen - As bestas

Pilar Palomero - La maternal

Carlos Vermut - Mantícora

Alberto Rodríguez - Modelo 77



Mejor Guion original

Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

Mantícora

Modelo 77

Mejor Guion adaptado

Cerdita

Irati

Los renglones torcidos de Dios

No mires a los ojos

Un año, una noche



Mejor Actor protagonista

Denis Ménochet - As bestas

Luis Tosar - En los márgenes

Nacho Sánchez - Mantícora

Javier Gutiérrez - Modelo 77

Miguel Herrán - Modelo 77

Mejor actriz protagonista

Marina Foïs - As bestas

Laia Costa - Cinco lobitos

Anna Castillo - Girasoles silvestres

Bárbara Lennie - Los renglones torcidos de Dios

Vicky Luengo - Suro

Mejor Actor de reparto

Diego Anido - As bestas

Luis Zahera - As bestas

Ramón Barea - Cinco lobitos

Fernando Tejero - Modelo 77

Jesús Carroza - Modelo 77

Mejor Actriz de reparto

Marie Colomb As bestas

Carmen Machi - Cerdita

Susi Sánchez - Cinco lobitos

Penélope Cruz - En los márgenes

Ángela Cervantes - La maternal



Mejor Actor revelación

Albert Bosch - Alcarràs

Jordi Pujol Dolcet - Alcarràs

Miquel Bustamante - Cinco lobitos

Christian Checa - En los márgenes

Telmo Irureta - La consagración de la primavera

Mejor Actriz revelación

Anna Otín - Alcarràs

Laura Galán - Cerdita

Luna Pamiés - El Agua

Valeria Sorolla- La consagración de la primavera

Zoe Stein - Mantícora

Mejor director novel

Carlota Pereda - Cerdita

Alauda Ruiz de Azúa- Cinco lobitos

Elena López Riera - El agua

Juan Diego Botto - En los márgenes

Mikel Gurrea - Suro





Mejor corto animación

Amanece la noche más larga

Amarradas

La prima cosa

La primavera siempre vuelve

Loop

Mejor corto documental

Dancing with Rosa

La gàbia

Maldita. A love song to Sarajevo

Memoria

Trazos del alma

Mejor corto de ficción

Arquitectura emocional 1959

Chaval

Cuerdas

La entrega

Sorda

Mejor Canción original

'En los márgenes' Edu Cruz y María Rozalén (En los márgenes)

Aránzazu Calleja… (Irati)

'Un paraíso en el sur' por (La vida Chipén)

'Sintiéndolo mucho' - Joaquín Sabina y Leiva (Sintiéndolo mucho)

'Batalla' por (Unicorn Wars)

Mejor Música original

As bestas

Irati

Las niñas de cristal

Los renglones torcidos de Dios

Modelo 77

Mejor dirección de producción

Alcarràs

As bestas

Cerdita

Cinco lobitos

Modelo 77

Mejor maquillaje y peluquería

As bestas

Cerdita

La piedad

Los renglones torcidos de Dios

Modelo 77

Mejor diseño de vestuario (única categoría con 6 nominaciones)

As bestas

Irati

La piedad

Los renglones torcidos de Dios

Modelo 77

Malnazidos

Mejor dirección de arte

Alcarràs

As bestas

La piedad

Los renglones torcidos de Dios

Modelo 77

Mejores efectos especiales

13 exorcismos

As bestas

Irati

Malnazidos

Modelo 77

Mejor Montaje

Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

Modelo 77

Un año, una noche

Mejor sonido

Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

Modelo 77

Un año, una noche

Mejor dirección de fotografía

Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

Competencia oficial

Modelo 77

Mejor película iberoamericana

1976 (Chile)

Argentina, 1985 (Argentina)

La jauría (Colombia)

Noche de fuego (México)

Utama (Bolivia)

Mejor película europea

Belfast - Kenneth Brannagh (Reino Unido)

Fue la mano de Dios - Paolo Sorrentino (Italia)

La peor persona del mundo (Noruega)

Las ilusiones perdidas (Francia)

Un pequeño mundo (Bélgica)

Mejor película documental

A las mujeres de España

El sostre groc

Labordeta, un hombre sin más

Oswald. El falsificador

Sintiéndolo mucho - Fernando León de Aranoa

Mejor película de animación

Black is Beltza II: Ainhoa

Insperctor Sun y la maldición de la viuda negra

Los demonios de barro

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda

Unicorn Wars

