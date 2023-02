Agone se ha quedado a las puertas de ser el representante de España en la próxima edición de Eurovisión que se celebrará en mayo en 2023 en favor de Blanca Paloma y es que ella era la ganadora tras la decisión del jurado y el público de Benidorm Fest. A pesar de quedarse a las puertas, el artista de 'Dúos increíbles' también respondía más tarde a las preguntas de RTVE acudiendo en directo después de la gala al programa que la organización ha preparado para analizar los resultados.

Así, una de las grandes cuestiones ha sido si, al igual que Blanca Paloma había repetido su participación tras haberse quedado en la final del año pasado, si volvería a presentarse, algo que él tenía muy claro: "Soy una persona que hace lo que siente y, si el año que viene lo siento vendré, pero por ahora queremos disfrutar y decir bien alto que este es el primer single de mi próximo disco".

En este sentido, Agoney ha subrayado que está "muy feliz" aunque "siempre hay cosas por mejorar". "Mi intención era contar la historia como se merecía, no salir guapo o feo sino contar una historia", matizaba el cantante canario después de recibir las alabanzas de Nina quien le aplaudía la interpretación. "Estoy orgullosísimo. Parece que mucha gente ha querido a arder y en YouTube sigue en tendencia por debajo de Shakira. Este es el principio del final porque es el primer single de mi próximo día. Esto acaba de empezar", sentenciaba.

Después de haber hablado de las críticas que se han recibido a lo largo de las semifinales y que habían superado a muchos de los concursantes, Agoney ha hablado si realmente ha notado la presión de todo lo que había alrededor: "notaba la presión autoimpuesta y se ven los resultados, aunque todavía me pondré un poquito más".