Kiko Jiménez y Albert Barranco se han reencontrado en Pesadilla en el paraíso durante unas semanas después de la visita de Barranco a su actual novia, Tania Deniz. Un reencuentro que, aunque ha sido tranquilo, tenía el objetivo de que depuraran viejas rencillas y es que ambos tienen un tema pendiente: Gloria Camila fue infiel a Kiko Jiménez con Albert Barranco. Un tema que el actual novio de Sofía Suescun sacaba a la palestra en una conversación con Nagore Robles.

"Yo con él siempre he tenido muy buena relación a pesar de lo que pasó en el momento", explicaba Kiko sobre Barranco, negando que su ex amigo sea un "buscafamosas". "He tenido ocasión de hablar con él cuando nos hemos encontrado y tampoco me ha dado más explicaciones, tampoco se las he pedido porque ya cada uno ha rehecho su vida y no lo veo necesario", aseguraba el ex de Gloria señalando que ahora ya no le interesa ese aspecto, "cuando me enteré me dolió porque yo había estado con él trabajando y aunque no había amistad sí que me llevaba bien".

Telecinco

Unas declaraciones a las que Barranco contestaba: "lo que pasó, pasó y nunca fui a ningún lado a contarlo excepto cuando se dijeron cosas de mi que era mentira". Las palabras eran bien acogidas por Kiko que, en todo momento evitaba el tema en el plató cambiando de tercio o negándose a contestar en varias de las preguntas incluso evitando contestar a lo que Gloria dijo de él en su concurso. Finalmente zanjaba la conversación después de que intentaran sonsacarle más información acerca de aquel episodio que le marcó en su momento: "No soy una persona que se regocije en la pena, pasó, sufrí y ya está".

Dentro de la granja la situación fue distinta y es que en la convivencia hubo muy buen ambiente entre ambos, tanto que Kiko Jiménez se tomó con deportividad que Barranco le ganara estrepitosamente en una prueba de fuerza cuya recompensa era una pizza familiar para todo su equipo. Aunque en un primer momento bromeaba con que se había dejado ganar, más tarde reconocía que no: "lo intenté pero no había manera, es motero y deportista y era imposible".