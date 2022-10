Gloria Camila ha sido la séptima expulsada de Pesadilla en el paraíso. La joven ha salido de la la granja de Cádiz hace apenas una semana, siendo la primera expulsada por la audiencia. Hoy ha acudido al plató del programa para enfrentarse a un balance de su concurso, donde ha pedido disculpas por su actitud y tenido un rifirrafe con Nagore Robles, y a la actualidad que se ha generado a su alrededor durante su estancia en el Paraíso, de la que ya vio un avance dentro de la granja.

Uno de los temas que más polémica ha suscitado en torno a su figura ha sido todo lo relacionado con Kiko Jiménez, y es que ella le ha acusado de un maltrato psicológico posterior a la relación, a raíz de las apariciones de Kiko en televisión. Unas acusaciones que él ha desmentido: "estando conmigo ya estaba en psicólogos, que no me lo achaque a mi porque es muy cruel".

"En una entrevista habló de que rompió conmigo por las infidelidades cuando es mentira, y aún así yo creo que tampoco te da eso derecho a despotricar de una familia durante años", aseguraba Gloria Camila quien se defendía del ataque de Kiko por hablar de él. "He estado muchas veces aguantando que se hablara de mi, para una vez que abro la boca creo que también tengo derecho", sentenciaba.

"La relación la tengo superada, lo que no he superado ha sido el daño que me ha hecho y por eso estoy en terapia", aseguraba Gloria en el plató a preguntas de Alejandra Rubio quien consideraba que durante el concurso había hablado de él con dolor. "Lo que me dolió más es que hablara de mi familia y mi vida, porque no ha tenido una relación con mi padre, sino conmigo".

Además, ha lanzado un dardo a su ex asegurando que se encuentra en televisión gracias a ella: "Él estaba en una época fuera de Telecinco, soy yo quien dice que no va a Supervivientes si no es con él. Antes no le querían en la tele y ahí está porque está hablando de nuestra vida constantemente, entonces yo no me voy a callar cuando llevo mucho callándome".