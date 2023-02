Antena 3 estrena este miércoles (22:40 horas) ‘El círculo de los famosos’, adaptación del exitoso formato internacional ‘The Weel’, con Juanra Bonet al frente y un gran número de famosos dispuestos a divertirse mientras ayudan a los concursantes. Lo harán sentados en un gran círculo giratorio que promete dar mucho juego.

Tras ser uno de los formatos revelación en Reino Unido y viajar internacionalmente con gran éxito en territorios como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos o Suecia, ahora llega a nuestro país. Este nuevo concurso de prime time está presentado por Juanra Bonet.

'El círculo de los famosos': invitados

Roberto Garver

En ‘El círculo de los famosos’ participarán más de 50 celebridades distintas que tendrán un objetivo claro: ayudar a los concursantes anónimos a responder a las preguntas y llevarse el premio final. En cada entrega estarán presentes siete famosos diferentes, expertos en una categoría distinta cada uno de ellos.

Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 Noticias 1; el actor Antonio Resines, la modelo Mar Flores, la cantante y actriz Lolita Flores, los deportistas Morientes, Pepe Reina y Feliciano López, el cocinero Alberto Chicote, el cantante Cepeda, la influencer María Pombo, la artista Samanta Hudson o la presentadora Ana Obregón son algunos de los celebrities que ayudarán a los concursantes a llevarse el premio.

Ellos demostrarán sus insólitos conocimientos de las singulares categorías a las que se enfrentarán los concursantes. ¿quién será un entendido en categorías como el paracaidismo, las tortillas, la Segunda Guerra Mundial, Mary Poppins, los Kennedy o los ovnis, entre otros?

El espectacular plató de 'El círculo de los famosos'

‘El círculo de los famosos’ se caracteriza por un espectacular plató con un colosal círculo en movimiento en el centro con sillas giratorias a su alrededor. Por primera vez en televisión, el plató es tan importante como las personas que se encuentran en el él.

En él, tres concursantes se enfrentan en una divertida batalla de conocimiento en la que el objetivo es mantener su puesto en el centro del círculo, acertando correctamente las respuestas y evitando ser expulsado del círculo con respuestas incorrectas. El concursante que consiga cerrar el círculo contestando las siete categorías de la noche tendrá la oportunidad de llevarse a casa el gran premio del concurso. Para lograrlo, diferentes celebridades les ayudarán poniendo a su disposición sus conocimientos.

'El círculo de los famosos': primer programa

El jugador de fútbol Pepe Reina, el actor Antonio Resines, la presentadora Lorena Castell, la actriz Adriana Torrebejano, el diseñador Lorenzo Caprille, el showman Boris Izaguirre y la presentadora y actriz Adriana Abenia serán las siete celebridades que ‘El círculo de los famosos’ pondrá a jugar en su primera entrega. Ellos se encargarán de asesorar a los tres concursantes en las siete categorías de la noche, que descubrirán el talento oculto de más de uno de estos famosos. Porque… ¿quién será el experto en ovnis, en Quentin Tarantino, en banderas, embarazos, moda, arquitectura o en el Real Madrid?