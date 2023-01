No hay edición de 'La isla de las tentaciones' sin su momento de polémica o tensión por las nubes: ya en la primera edición lo comprobamos con la huida por la playa de Christofer llamando a gritos a Fani; tampoco se quedó corto el momento de Melissa colándose en la villa de los chicos para llamarle de todo a Tom Brusse, y cómo olvidar, el polémico vídeo sexual que se filtró de Marina e Isaac 'Lobo' en la cama o los audios de Manuel y Fiama teniendo sexo en un punto ciego de la villa. Y ahora la sexta edición del reality vuelve por todo lo alto... con un tenso desmayo protagonizado por Elena Adsuara.



A pesar de que aún no se ha estrenado la sexta temporada de 'La isla de las tentaciones', la organización ha tenido a bien lanzar una 'promo' en la que se ve, en escasos segundos, algunos momentos tensos de esta nueva edición, y este desmayo forma parte de ella, y se puede comprobar la preocupación que reinó en el set de grabación: mientras veían unas imágenes en la 'tablet', Elena, novia de David Vaquero, perdía el conocimiento. Sus compañeras se llevaban un gran susto, mientras Sandra Barneda se llevaba las manos a la boca y algunas personas de la organización entraban corriendo para atenderla.

A pesar del mal rato, la gente no ha podido evitar reaccionar a ese momento, y aunque se ha sabido que tras atenderla se recuperó favorablemente, muchos han aprovechado el momento para hacer memes y gracietas. Hugo Paz respondió en el vídeo con mucho humor: "He visto al francotirador escondido…😩🙄🔫", y Rubén Sánchez se unió a la 'fiesta': "Ahí tuvieron que entrar los Warren en acción. Posesión demoníaca". Entre los seguidores anónimos, sin embargo, era evidente la división de opiniones: mientras unos no veían bien que se emita ese momento, otros se sumaban a comentarlo con humor: "Hay una que vuelca" o "¿Esto es el tráiler de 'Saw 6' o 'La isla 6'?😮", añadían.

Por supuesto, los memes tampoco han faltado, y es que no hay nada como una desgracia ajena (con final feliz, eso sí) para que ésta se convierta en viral y transformen el susto en un momento cómico:

