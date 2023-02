El último avance de 'La isla de las tentaciones' estaba que ardía... y no ha defraudado. En el último debate nos enseñaban imágenes de un concursante cayendo en la tentación de una de las solteras, y la identidad del chico que se dejaba llevar no tardaba en desvelarse: ¡era David Vaquero!

Este 23 de enero se estrenaba la sexta edición del reality show, y nos presentaban a las diferentes parejas: Naomi y Adrián; Marina y Álex; Laura y Alejandro; Manuel y Lydia y David y Elena. Los novios empezaron la primera noche en República Dominicana con sus tentadoras, algo totalmente diferente a lo que les pasó a las chicas, que tuvieron que esperarse para conocer a los solteros con los que vivirían esta experiencia. En este sentido, en la primera noche de los chicos con las solteras ya vimos algún que otro coqueteo, y llamó especialmente la atención la conexión que tuvieron David Vaquero y María Aguilar.

Ambos ya se conocían de antes, según explicaron en el programa: él la seguía en redes sociales, pero no viceversa. En el reparto de las primeras citas, con sus novias y los solteros delante, David le dio el collar y la cita a María, algo que no le gustó mucho a su novia, Elena Adsuara. Cabe recordar que él había dicho inicialmente que las posibilidades de tener algo con su tentadora eran de un 1%... pero ya se sabe que en este programa no se puede decir 'de este agua no beberé', porque está claro que esas posibilidades se han multiplicado exponencialmente tras tener esa primera cita, y tras un tonteo en una fiesta nocturna, los dos se iban a la habitación de él... y saltaban las chispas con beso incluido sobre la cama.

A pesar de que él se resistía (sin mucho empeño, todo hay que decirlo) pidiéndole a María que parara de acercarse y de ponerse encima, finalmente era ella la que tomaba la iniciativa y le besaba. La alarma no tardaba en sonar en la villa de las chicas, y esta infidelidad le va a costar cara cuando ella vea las imágenes en la próxima hoguera... ¿serán éstas las culpables del desmayo que se ha hecho viral de Elena?