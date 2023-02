Mientras los equipos seguían luchando por su oportunidad de competir en la Super Bowl LVII, Rihanna ya había conseguido el codiciado puesto de cabeza de cartel del espectáculo del descanso. Ahora, el Gran Partido está a punto de llegar, ya que los aficionados podrán ver a los Philadelphia Eagles enfrentarse a los Kansas City Chiefs, además de un montón de anuncios, este domingo.

Sigue leyendo para saber todo lo que sabemos sobre la Super Bowl de 2023 y qué esperar del espectáculo del descanso.

'Super Bowl 2023': cuándo es

La Super Bowl LVII, el final de la temporada 2022 de la NFL, tendrá lugar el domingo 12 de febrero de 2023, una emisión que arrancará el domingo 12 por la noche a partir de las 00:00h

'Super Bowl 2023': dónde ver

La Super Bowl cambia de cadena cada año, y el partido de 2023 se emitirá en FOX en Estados Unidos. En España, #Vamos por M+ y Deportes por M+ retransmitirán en simulcast la Super Bowl 2023 a partir de las 00:00h para una batalla que se podrá disfrutar la noche del domingo 12 al lunes 13 de febrero.



Javi López, Moisés Molina y Rubén Ibeas ya se encuentran allí y serán los comentaristas de la noche.

'Super Bowl 2023': qué cantante actúa en el halftime show

Le guste o no el fútbol americano, el espectáculo del descanso de la Super Bowl es uno de los acontecimientos más emblemáticos del año. Rihanna será la cabeza de cartel de este año.

La estrella del pop -cuyo último álbum, Anti, salió en 2016- rechazó previamente la oportunidad de encabezar el espectáculo del descanso de la Super Bowl 2019 en solidaridad con Colin Kaepernick tras el repetido silenciamiento de la NFL a las protestas contra la brutalidad policial.

Ese mismo año, la NFL se asoció con Jay-Z y su grupo Roc Nation para "mejorar las experiencias en directo de los partidos de la NFL y amplificar los esfuerzos de la liga en favor de la justicia social".

'Super Bowl 2023': qué canciones cantará Rihanna

La cantante de Diamonds reveló en una conferencia de prensa de Apple Music el jueves lo difícil que fue "meter 17 años de trabajo" en su próxima actuación de 13 minutos.

"La lista de canciones fue el mayor reto. Esa fue la parte más difícil", dijo. "Decidir cómo maximizar 13 minutos, pero también celebrar -eso es lo que va a ser este espectáculo- va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que hemos podido reunirlo".

La selección de los temas finales requirió un poco de ensayo y error. Rihanna señaló que hasta ahora ha habido "unas 39 versiones" de la lista de canciones. Sin embargo, añadió: "Creo que hicimos un buen trabajo reduciéndola".

La estrella del pop nacida en Barbados también está deseando llevar las influencias caribeñas al escenario de la Super Bowl. "Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este espectáculo: la representación", dijo. "Representar a los inmigrantes; representar a mi país, Barbados; representar a las mujeres negras de todo el mundo. Creo que eso es muy importante. Es fundamental para que la gente vea las posibilidades. Es un honor estar aquí. Es un honor [actuar] este año".