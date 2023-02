Lorena Castell ha sido la invitada de este martes 21 de febrero en 'El Hormiguero'. La catalana acudía al programa para presentar su magnífico y original espectáculo 'Bingo para señoras', un show de revista que ella misma presenta y que combina el baile y cartones de bingo. La colaboradora de 'Zapeando' ha mostrado todo su encanto y el público alucinaba con su carisma. Es una mujer muy dinámica y le comentaba a Pablo Motos todos los proyectos que ha hecho antes de formar el conocido espectáculo. Una de sus aficiones y también pasó a ser su trabajo fue el mundo del tatuaje. "Me puse a ver tutoriales en YouTube y me compré todo el kit para hacerlos. Usaba la pierna izquierda para practicar", comentaba.

Antena 3

Tras mostrar uno que parecía un platillo volante al que llamaba "planeta patata", Lorena le mostró al presentador que el tatuaje que se hizo por 'MasterChef Celebrity': un cuchillo. "Me dijeron que si me lo haría en directo y les dije que sí". Así es de valiente y alocada Castell. El mundo de la tele es el suyo, ya sea para presentar un programa, para ganar en los fogones del programa culinario más conocido, como para enamorarse. Y es que Lorena ha confesado que se lió con su chico en el plató de 'El Desafío'.

"La primera vez que me enrollé con mi pareja fue en el plató de 'El Desafío', ¿ a qué eso no lo sabías?", ha contando protagonizando un momentazo. Rubén Bernal, su actual pareja, se presentó en las conocidas fiestas que hacen después de grabar los programas con su amigo y concursante de 'El Desafío' Juan Betancourt, y allí surgió la chispa. "Me fui fuera con él a hablar y la cosa fue bien", decía con sonrisa pícara.