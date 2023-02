Buenas noticias para el Marron y su chica, y es que la madrugada del miércoles 22 de febrero se convertían en papás. El colaborador de 'El Hormiguero', Jorge Marrón, y la presentadora de los 'Informativos Telecinco', Arancha Morales, han dado la bienvenida a su pequeño y todo el programa se ponía de lo más contento por su compañero. Pablo Motos era el encargado de anunciar la buena nueva de lo más emocionado y le deseaba la mejor de las suertes con este bebé. "Marron ha sido papá hoy a la una de la mañana". Mientras los aplausos no dejaban de sonar, el presentador le daba la enhorabuena a los padres y la bienvenida al pequeño, que sus padres han elegido el nombre de Gael. "Enhorabuena a Marron, a Arancha y a Gael. Este niño nuevo que hay en el mundo y va a dar mucha guerra".



Por sus redes sociales, sobre todo la presentadora, iba informando de su estado. Ha estado trabajando presentado las noticias hasta la semana 37 de embarazo: "Me seguís diciendo que en la tele no se me nota. ¡Lo tapa la mesa de informativos!", decía mientras publicaba una foto de la realidad de su barriga.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De un día para otro, Marron avisaba al programa para anunciar su baja paternal y de momento le ha cogido el relevo Miguel Gálvez, compañero de la sección de ciencia. Con Gael, la pareja comienza una etapa ya como familia de cinco, contando con su dos perros Chunga y Cooper). "Hoy a la una de la tarde Marron ha llamado y ha dicho ya, allá voy. Entonces están en el hospital, su chica está dilatando y va a ser papá", detallaba.