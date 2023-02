Arranca 'Supervivientes 2023' y sus concursantes ya están empezando a abrirse entre ellos. Patricia Donoso parece que ha hecho buena amistad con todos y como se siente cómoda, la musa de 'Sálvame' ha contado un episodio de lo más fuerte de su vida. Este jueves 2 de marzo dará comienzo la nueva edición de 'Supervivientes', y de momento puedes disfrutar de las primeras horas de los concursantes antes de poner un pie en las playas de Honduras en 'Mitele Plus'. Los supervivientes se encuentran en el hotel y, aparte de protagonizar los primeros roces, también se están dando a conocer. Patricia Donoso ha dejado a varios de sus compañeros atónitos al revelar que estuvo en la cárcel.

"Yo tuve un problema que nadie sabe: la cárcel", confesaba la colaboradora de Sálvame, haciendo que Arelys Ramo, madre de Yulen Pereira, le preguntase por qué motivo estuvo en prisión. La abogada ha jugado con el misterio y se ha negado a desvelar el motivo por el que tuvo un problema con la ley. Ante esto, el influencer Jonan Wiergo le ha preguntado a Patricia Donoso si fue por blanqueo de dinero. La vida de la musa de Jorge Javier Vázquez es todo un diamante en bruto y promete ser uno de los fichajes potentes de esta nueva edición.

"No tiene nada que ver con eso", contestaba al valenciano y se animaba ha contar más detalles de este episodio algo oscuro de su pasado "Fueron 50 policías a detenerme. "El jefe me quería esposar y todo. El segundo a bordo, en un descuido del jefe, me dijo 'Vente, vente, que no te esposo. Eso sí, no me jodas", continuaba narrando la abogada añadiendo que algunos de los policías se llevaron las manos a sus pistolas cuando la abogada bajó por las escaleras de donde la arrestaron. "¿No encontraron nada?", ha preguntado Jonan Wiergo, a lo que Donoso respondía: "Es que no había nada".

¿Cómo fue su experiencia en el calabozo? "En la sala de reconocimiento estás bien. Hay un espejo y parece que no hay nadie y me trataban bien. Pero luego cuando me dijeron que tenía que pasar dentro… Ay, amiga, fue el único momento en el que lloré".