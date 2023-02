Nacho Palau ha vivido el momento más duro de su vida. Después de pasar por Supervivientes, el ex de Miguel Bosé era diagnosticado de cáncer de pulmón, lo que le llevaba rápidamente a tratarse con un proceso duro de quimioterapia que ya ha dejado a un lado, pudiendo volver a ver más allá de la enfermedad. Un respiro que le ha permitido regresar a la televisión en el mismo programa que eligió para su última entrevista antes del tratamiento: Déjate querer.

Esta vez frente a Paz Padilla, el ex Superviviente ha revelado cómo se encuentra en este momento y cómo ha vivido todo lo que le ha rodeado: “Fue un guantazo tremendo. Hace un mes empecé a hablar porque se me hinchó la garganta, la tuve fastidiada”, ha confesado, aunque ha dejado claro que “ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido”. Y entre esos apoyos ha estado el de su pareja, Cristian, y el del padre de sus hijos, Miguel Bosé, quien se ha encargado de ejercer de portavoz.

Instagram

El tratamiento hizo que perdiera la voz, lo que le acercó más a su ex, Miguel Bosé, quien también tiene problemas de afonía. “Miguel sigue con la voz jodida”, explicaba Nacho quien ha señalado que se ha sentido mucho más cerca del cantante en estos momentos después de su dolorosa ruptura. Una cercanía que comenzó momentos después de conocer el diagnóstico y trasladárselo a su ex: “La primera llamada fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más”. A pesar de separarse y de sus enfrentamientos, son un apoyo el uno para el otro: “Lo quiero mucho”.

El propio Palau ha confesado que se trata de un punto de inflexión en su relación que también afectará a sus hijos. “Hemos entendido que esa unión no se puede romper. El procedimiento legal no se ha parado porque es algo que se tiene que lograr. No es justo que por la inmadurez de unos mayores lo paguen unos manos que no tienen culpa de nada. Soy igual de responsable. Las leyes deben ponerse a la altura”.

Instagram

Pasar por un tratamiento de quimioterapia es complicado, un proceso largo lleno de altibajos. Por eso Paz Padilla le pregunta a Nacho si “alguna vez se puso en lo peor”. Él responde que sí: “Tuve un día que bueno, dije ‘no puedo más. Que se termine esto, me lleve por delante y no quiero saber nada’, no podía”. Le hizo remontar su fuerza para seguir adelante y sus hijos.