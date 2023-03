Supervivientes 2023 ha comenzado con un giro de los acontecimientos. Por primera vez, las nominaciones han arrancado ya en la preconvivencia en Madrid, lo que ha hecho que cinco de los concursantes que arrancaban la aventura fuera 'expulsados' por sus compañeros. Cinco supervivientes que han compuesto el primer equipo del concurso: Raquel Mosquera, Raquel Arias, Sergio Garrido, Artur Dainese y Bosco Blach.

Esta decisión de la organización ha provocado que los cinco hayan acudido directamente a la playa de Tierra de Nadie forman un 'tercer equipo', por lo que se han perdido el salto en helicóptero, algo que no les ha sentado nada bien. Por eso han denunciado a la dirección del programa en cuanto han tenido ocasión, es decir, en la primera conexión con Jorge Javier.

Mediaset

Decidida, Raquel Mosquera se convertía en la portavoz de los cinco. "¿Puedo decir una cosa, Jorge? Nosotros creíamos que íbamos a saltar por el helicóptero y nos parece muy injusto no haberlo hecho. A nuestra familia les iba a hacer mucha ilusión y no hemos podido hacerlo", decía Raquel. Una intervención que el presentador cortaba con un grito: "Mira Raquel soy el pequeño de tres hermanas y mis padres cuando vieron que no pasaba del 1'50 también se quedaron decepcionados", contestaba con humor.

La respuesta hacía reír a todos aunque Raquel insistía en que estaba decepcionada por no haber saltado. "Dejaos fluir, en 'Supervivientes' todo es magia, ahora iréis a la Palapa y a la playa de Tierra de Nadie. Esperad y dejad de dar por culo", respondía Jorge Javier, zanjando la petición de los concursantes.

Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento es que sí tendrán su oportunidad de saltar desde el helicóptero. Será el domingo 5 de marzo, tal y como el presentador anunció minutos antes con el micrófono cerrado.

Otra cosa que ninguno de ellos sabía cuando comenzó la gala es que el programa había decidido que ellos serían los primeros cinco inmunes y no solo no debían abandonar Honduras, sino que además se librarían de las nominaciones.