Gema Aldón pensaba que con su fuerte personalidad se los iba a comer a todos con patatas en 'Supervivientes 2023', pero lo cierto es que tan sólo unas pocas horas después de saltar del helicóptero y comenzar la aventura (un salto que, por cierto, trajo polémica), se ha derrumbado por completo. La hija de Ana María Aldón no ha podido evitar acordarse de su pequeña, Nicole, a la que hace ya bastantes días que no ve desde que todos los concursantes partieran hacia Honduras a finales de febrero, pero ahora la situación es diferente: durante la convivencia previa al concurso tenía una foto de su hija en la que se apoyaba, pero ahora ya ni eso.



Con Gema entre lágrimas, era Adara Molinero la que intentaba darle ánimos: "La echo mucho de menos", confesaba; "Es normal, lo haces por ella, pero esto no dura para siempre, saldrás de aquí y estarás con ella", le respondía su compañera, que sabe muy bien lo que siente porque ella también tiene a su hijo, Martín, a miles de kilómetros. Una conversación a la que Manuel Cortés, que también es padre de la pequeña Junquera -que nos presentó en exclusiva en Diez Minutos en 2020-, se adhería: "No te martirices desde el primer día, si no va a ser una batalla, intenta dosificarte un poco".

No sería la primera vez que alguien intenta abandonar el reality porque echa de menos a los suyos, por lo que esta 'morriña' tan sólo hace tambalear su concurso: "No puedo evitarlo por las noches. Es que mientras que tenía su foto, todas las noches me dormía con su foto al lado, me daba fuerza. Ahora no tengo nada, no sé qué está haciendo", apuntaba Gema tratando de limpiarse unas lágrimas en los ojos que no tardaban en reponerse. "Ahora tienes que pensar que lo haces por ella, por darle una mejor vida, eso es lo que te tiene que dar fuerza. Echarle cojones", la decía Adara. Con mejor ánimo, Gema trataba de sacar una sonrisa: "Madre coraje". "¡Claro!", le respondía su compañera.

Sin duda, más allá del hambre o el frío, esta será la gran batalla de Gema. ¿Conseguirá sobreponerse... o terminará abandonando por ello?