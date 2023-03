Apenas han pasado unos días desde los saltos del helicóptero de los concursantes de 'Supervivientes 2023' que marcaron el inicio de la nueva edición, y ya hemos tenido los primeros enfrentamientos. La tensión empieza a acumulares entre los 'robinsones', y si poco después de llegar a Honduras Adara tenía un enfrentamiento con Jaime Nava y con Diego, ahora han sido Asraf y Ginés Corregüela los protagonistas de una tensa bronca, cómo no, por el fuego.

El novio de Isa Pantoja, al ver que Ginés había puesto un tronco mojado sobre las llamas, decidía reprobárselo, y es que una madera húmeda no ardería igual que si estuviera seca, provocando que el fuego se extinguiera y tuvieran que volver a empezar. Ginés, sin embargo, que tiene mucha experiencia campestre, le pedía que no le diera lecciones: "He hecho yo 7.000 lumbres todos los años, ponlo tú. Las ascuas están ahí, luego se reavivan", le espetaba bastante airado, un tono que a Asraf no le gustaba nada: "No es para ponerse así. No te lo digo por nada", decía el joven, que sólo quería darle un consejo, y la conversación se salía de madre.

"Sí es por algo, que te gusta a ti 'recalcarte' cuando hay una cámara", le contestaba Ginés ya poniéndose nervioso. "¿Tú te crees que yo quiero perder el fuego con lo que nos ha costado? ¿Te crees que quiero discutir contigo?", preguntaba un poco harto el marroquí, y el de Jaén lo confirmaba: "Sí, se supone que sí, sí". "Entonces discutiría con todo el mundo, ¿no?", repreguntaba el yerno de Isabel Pantoja.

Arelys quiso poner paz entre los dos, pero no podía evitar, con sus palabras, darle la razón a Asraf: "Pon el mojado a un lado, Ginés, y ya está". "Claro, ponlo al lado para que se vaya secando, pero no encima", añadía Beno. Un dos contra uno que hacía que Ginés se retirara de la bronca de malas maneras: "Hazlo como te salga de los huevos. Me vas a decir a mí cómo se hace una lumbre, que las he hecho yo con palos chorreando. Se estaba apagando porque no estabas pendiente de ella", le recriminaba a su compañero.

Finalmente, Asraf decidía no tirar por el camino de la tensión, y tras pedirle de nuevo que no le hablara de ese modo, decidía acercar posturas con Ginés: "La próxima vez no se pone así y ya está". "Porque tú lo digas", volvía a la carga el jienense. Al final los dos chocaban las manos: "No te pongas así, anda", apuntaba Asraf acercándose. Sin duda, y a pesar de que acaban de empezar, el hambre y la desesperación están empezando ya a hacer mella en los equipos...