El bote está a punto de caer en ‘Pasapalabra’. ¿Es Orestes el ganador? La tensión es máxima cuando se ha situado con 24 aciertos en ‘El Rosco’, a sólo uno de llevarse el histórico premio de 2.260.000 euros. Rafa, a su lado, es testigo directo de cómo puede convertirse en el sucesor de Sofía y de Pablo.

Orestes ha estado a tan solo un paso de hacer historia en Pasapalabra. El burgalés se ha quedado a un acierto de conseguir el mayor bote de la historia de este concurso, que ya supera los 2.260.000 euros. El líder del equipo naranja ha empezado con un verdadero tiro ‘El Rosco’, ya que ha sumado en la primera ronda de preguntas un total de 21 aciertos y aún le quedaban un total de 71 segundos para acariciar el ansiado premio.

Le ha frenado la ‘V’, a la espera de que le llegue “la inspiración divina” para encontrar la respuesta. No obstante, Rafa le ha dado una muy buena réplica justo a continuación: 15 letras seguidas para mantener el pulso.

“Empieza por la V: Apellido de la artista que fue la primera mujer en exponer en el palacio de Versalles y realizó la escultura Pop Galo en 2016″, le ha preguntado Roberto Leal, a lo que él ha respondido lo siguiente: “Vancura”. El silencio se ha apoderado del plató y todo el mundo estaba atento a si el presentador daba por bueno esta respuesta, pero no ha sido así. La respuesta correcta era Vasconcelos.

Rafa Castaño por su parte ha tenido dos fallos y una respuesta en blanco que era asequible, "con la Q, liquidar" y no atinó a encontrar el válido "finiquitar".



'Pasapalabra': ¿quién se llevará el Bote hoy?

El sevillano hoy tendrá que pasar por la ‘Silla Azul’ para ganarse su continuidad en el programa. Orestes se tendrá que conformar con 1.200 euros más. La escultora Vasconcelos le ha privado de conseguir la friolera de 2.260.000 euros.