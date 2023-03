'La isla de las tentaciones' avanza y con ella las tramas entre parejas y solteros, de hecho, alguno ya ha caído en la tentación pero quienes todavía siguen siendo fieles son la pareja formada por Manuel Villena y Lydia Pérez.

En capítulos anteriores vimos que la pareja tuvo un encuentro de tres minutos a través de un barrera transparente que les impedía comunicarse. En ese momento, Lydia le reprochaba a su novio varias actitudes y comentarios que había tenido en la Villa, y en este sentido Manu Villena no logró entender por qué decía eso.

Después de verse, los dos volvieron a sus casas y él decidió poner tierra de por medio con su tentadora favorita Miriam Herrero: "Estoy muy jodido. Me encanta conocerte, pasar tiempo contigo, pero sé que, si sigo, va a llegar e día en el que voy a ver a Lydia y me voy a sentir muy culpable", le decía Manu a la soltera y no solo eso, también le recordaba a la pareja con la que había entrado en esta edición del reality: "La quiero, eso no va a cambiar de la noche a la mañana, pero ahora pienso que ella también tiene que demostrarme a mí".

Telecinco

Con el paso de los días y con las fiestas de por medio, y aunque intentaba alejarse de Miriam, poco a poco aparecía un Manuel haciendo lo contrario. En una de las noches, ambos terminaron en el jacuzzi viviendo un momento íntimo, incluso terminaron en la habitación del alicantino.

"Miriam estaba mojadita. Necesitaba unos calzoncillos míos y yo soy un caballero", esto decía Manu sobre la visita de la tentadora a su cuarto. Miriam le dijo que mirase cómo le "quedaban sus calzones" y Manu le aseguró que mejor que a él. Acto seguido la catalana le preguntaba por qué no se tumbaba con ella en la cama y Manu le contestaba que "no quería rayarse" ni "hacer cosas" de las que se pueda arrepentir.