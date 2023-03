La comida es siempre uno de los grandes problemas de Supervivientes, y más con el reparto de tareas. Esta situación ha hecho estallar precisamente un nuevo cisma en las dos playas. Mientras que en Playa Royale, Alma Bollo ha criticado que la releven de la cocina para poner a Raquel Mosquera -que ha terminado con las existencias de arroz en tres días-; en la Playa Fatal ha sido Adara quien ha estallado precisamente por lo contrario y es que en su playa se ha reducido la porción.

Todos tienen 50 gramos por persona y día y Adara quería disfrutar de su tazón pero el grupo decidió lo contrario, rebajando la dosis de arroz porque habían hecho una buena captura de peces. La decisión hacía que Adara se colocara al límite y estallara en llanto ante Asraf. "No me toques mis 50 gramos de arroz, mira como estoy, no estoy bien, solo te pido comer", se quejaba Adara.

Telecinco

En la conexión con España, Arelys explicaba que ella no había tenido problemas con el reparto de la comida; mientras que Adara respondía que "llevaba tres días pidiendo que no se rebajara la cantidad de arroz y Arelys decía que era mucho, y ella dijo que al final habían rebajado. Lo dijeron. Echaron cazo y medio menos". "Todo lo que estaba diciendo es falso", respondía Arelys asegurando que "no he rebajado nada", algo que rectificaba segundos después "entre todos dijimos que se había rebajado porque como tenía pescado y cangrejo, echábamos menos". Una situación que provocaba un enfrentamiento entre ellas en la que Adara defendía que nadie la rebajara su porción sin preguntarla.

Telecinco