A pesar de haber sido el primer desterrado, Jaime Nava ha sido uno de los Supervivientes que más está dando. Desde Playa de los olvidados, el deportista ha cambiado su ánimo por completo y, tras la llegada de Artùr Deniese para compartir su destierro, se ha dado a conocer un Jaime muy diferente: animado, predispuesto a todo y, sobre todo, muy gracioso. Y es que las penurias de la peor de las playas no están pudiendo con él. Lejos de hundirle, le han hecho superarse y ver el lado positivo: no tiene que competir contra nadie, así ha demostrado que es un buen superviviente que se lleva bien con sus compañeros de playa; algo que se vio bien en la despedida con Sergio Garrido a quien le cantó mientras subía a la barca.

Precisamente en una conversación con Sergio Garrido, Nava se ha abierto en canal hablando de uno de los puntos más opacos de su biografía: su salida de la selección española de rugby.

Telecinco

Hablando al lado del fuego, el deportista se confesaba al paparazzi explicando tal y como había sido la decisión sobre su marcha: "A mi prácticamente me dijeron que ya terminé. Me reunieron y me dijeron 'ya está, ya no estás para el próximo ciclo. No vales'. Es muy duro escuchar eso. Y tú al día siguiente estás con las pantuflas en tu casa y el pijama sin saber qué hacer", confesaba.

Tras este palo, Jaime decidió reinventarse escribiendo un libro y dando charlas aunque nunca dejó el rugby, militando en el Alcobendas hasta el mismo día que partió a Honduras, donde aseguró que tal vez esta marcha a Supervivientes significaría un punto y final a su carrera deportiva definitivamente.