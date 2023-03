Ya es hora de las expulsiones definitivas en Supervivientes. Después de casi un mes de convivencia, los concursantes desterrados se enfrentan a la expulsión definitiva del reality. Artùr Deniese, Jaime Nava y Sergio Garrido se juegan la permanencia mientras se encuentran en la Playa de los olvidados desde el pasado jueves, donde se ha forjado una gran relación disfrutando del buen rollo que ha surgido entre ellos. Pero solo dos pueden habitar esta playa por lo que el pasado jueves se abrió una votación exprés en la que en apenas unos minutos la audiencia eligió quiénes se tenían que quedar en la playa.

El primero en quedarse era Artur quien, emocionado, confesaba estar sin palabras puesto que eso significaba que "la gente me quiere, la gente me sigue y quiero quedarme más y que la gente me conozca más". Tras ello quedaba el turno de decidir quién era el expulsado: Jaime o Sergio.

Telecinco

Finalmente Ion Aramendi comunicaba que Sergio era finalmente el expulsado, una noticia que desanimaba a Jaime y Artur, que terminaban fundiéndose en un abrazo a ritmo de 'Englishman In New York'. "Yo me voy con la cabeza muy alta. Es una superación que he hecho, brutal...", aseguraba Sergio Garrido una vez superado el shock. "Me llevo amigos a Jonan, Raquel Mosquera, Arias, a Jaime y Artur... y una experiencia brutal que se me ha hecho un pelín grande. No pensaba que fuera a ser tan duro", aseguraba el paparazzi quien había comentado en el momento en el que fue desterrado que la experiencia le había pasado por delante, superándole por completo. Así, después de un abandono, Sergio Garrido ha sido el primer expulsado.