Sergio Garrido es el primer expulsado de esta nueva edición de 'Supervivientes' y, tras la salida, el concursante ha hecho un repaso de su concurso, donde ha confesado cuál es su peor pesadilla. El paparazzi -que pensó en abandonar el concurso- ha confesado que ha perdido 11 kilos durante su aventura aunque en los últimos dos días en los que también ha estado aislado había perdido dos kilos más adicionales: "Cuando he estado en esta última playa no he comido absolutamente nada", relataba.

Telecinco

Además, hablando con Carlos Sobera ha desvelado cuál ha sido su mayor pesadilla durante su estancia en el reality en Honduras: "Mi peor pesadilla: la última semana con Gema he tenido cosillas. Entre ella y Alma estuvieron diciendo que mis mareos eran falsos, yo invito a los médicos cómo es lo que tengo, de lo que me están tratando para que lo vean", ha señalado y ha matizado que "ha tenido muchos detalles que no le han gustado de ella".

"Gema, no se ha portado bien conmigo en general. Me da pena por Ana María pero no se ha portado bien conmigo. Con Jonan no me llevaba y en una semana le he cogido un cariño increíble", ha agregado el primer expulsado de la edición.

Por otro lado, Carlos Sobera le ha preguntado por sus últimas semanas de concurso, ya que al parecer su actitud no habría sido la correcta. "A partir de la segunda gala que tuve un golpe estaba mal. Estaba mareándome continuamente. No estaba al 100%. Cada día que me levantaba estaba mal, mi cuerpo tardaba en estabilizarse. He tratado de luchar contra eso y contra lo que es estar en la playa que es muy duro. Si hubiera ganado a Gema me hubiera ido a Royale y hubiera seguido luchando pero ya irme a la otra playa", explicaba.