Las novedades se acumulan en 'Supervivientes'. Entre los nominados de esta semana: Gema Aldón, Katerina Safarova, Ginés Corregüella y Sergio Garrido, hay uno de ellos que se está planteando su estancia en 'Supervivientes 2023'. Estamos hablando de Sergio Garrido, quien tras recibir un golpe en la gala del pasado jueves se está pensando si continuar o no en el reality show de Telecinco.

Según explica, después del golpe el DJ se encuentra en un mareo constante que no le permite dormir y solo puede estar tumbado en posición landeada: "Es como su estuviera siempre saliendo de un coffe shop en Ámsterdam", calificaba el participante de esta nueva edición presentada por Laura Madrueño. Además, detalla que esa sensación de colocón estaría bien en otras circunstancias pero que en la isla están para "dar el callo y hacer cosas".

En este sentido, su estado físico no se lo permitiría y por eso cree que si el equipo médico -que se está ganando el sueldo en esta edición- no le da una solución a su problema de mareos podría abandonar el concurso: "Así no puedo estar", aseguraba muy apenado.

Capturas TV

Sergio Garrido no es el único participante que ha pensado irse de 'Supervivientes'. A Katerina Safarova también le rondaba ese pensamiento por la cabeza, pero finalmente ha optado por quedarse en la isla. Todo lo contrario que Patricia Donoso, quien a las 24 horas horas de llegar ya quería abandonar y así lo ha hecho, porque actualmente se encuentra en España: "Darme tiempo era quitarle el lugar a otra persona. No me veía allí, no era una buena concursante para Supervivientes, y eso me avergüenza", explicaba en plató a Jorge Javier.