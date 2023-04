Ginés Corregüela ha sido el primer concursante de Supervivientes que ha recibido una visita de sus familiares. En su casa, la complicada relación familiar hacía que la dirección apostara por la visita de su ex, Isabel, y de su hija Miriam. Así, antes de ver al concursante, la ex mujer confesaba que hacía tiempo que no sabía nada del tiktoker: "Mi relación con él es nula. Se despidió de mi con una nota donde me decía que le perdonara, que lo estaba haciendo mal y que se tenía alguna falta de algo hablara con su representantes; y un mensaje al móvil" en este último le pedía una oportunidad. Oportunidad que ella dejaba abierta: "nunca se sabe porque han sido 35 años".

"Principalmente quiero que me lo aclare, porque si tiene pareja que me lo diga porque a mi no me lo ha dicho", destacaba la ex mujer. Unas palabras a las que su hija respondía lanzando un beso sabiendo que Yaiza estaba en el plató. "Creo que somos las más indicadas para estar aquí y que siga con su concurso", explicaba su hija.

Por su parte, desde que el plató, Yaiza desmentía que en el mensaje le pidiera una segunda oportunidad. "Qué poca vergüenza", aseguraba, "¿dónde ha dejado su móvil? ¿quién tiene sus cosas?", preguntaba puesto que era ella quien lo tenía. "Todos lo veremos en directo".

En Honduras, el concursante no sabía a qué se enfrentaba. "Tengo dos personas importantes en mi cabeza: mi hija y Yaiza, porque mañana es su cumpleaños. Una de las dos me vendría de perlas", aseguraba Ginés que lucía una camiseta que ponía 'Felicidades'. Tras ello se enfrentaba a las tres puertas 'pasado', 'presente', y 'futuro'.

"Del pasado me preocupa mi mujer", confesaba el concursante quien recordaba que "me tengo que llevar bien mientras viva. Le deseo lo mejor del mundo porque lo nuestro no tiene arreglo". Justo después, abría la puerta donde estaba ella. Al verse, la ex pareja se fundía en un abrazo que Yaiza aplaudía. Mientras se abrazaban, el concursante rompía a llorar sin saber qué decir. "Ya está no llores más", le decía Isabel.

Tras verla, el tiktoker aseguraba a Ion Aramendi que "no tenía pareja oficial" sino que antes de entrar estaba "conociendo a alguien", dejando claro que "si tuviera que elegir entre Yaiza e Isabel, elegiría a Isabel, está por encima de todo". Sobre ello, la mujer aseguraba que "hay que hablar todo fuera". "Me ha pillado un poco descuadrada", confesaba.

Unas declaraciones que Yaiza matizaba en plató: "eso es lo que dice, otra cosa es lo que se haga. Sabemos qué es lo cordial y lo políticamente correcto". Y es que, la novia confirmaba que estaba dispuesta a irse en ese momento a Honduras, algo que confirmaba sin dudar y, de hecho, se iba directa al aeropuerto para tener un encuentro con él el próximo martes.

Esta situación dejaba en shock a Sergio Garrido,quien aseguraba que "me contó una película tres veces que me decía que estaba muy enamorado de ella y que se la iba a llevar durante al bosque...".