El paso de Asraf Beno parece no estar gustando a algunos de sus compañeros, y es que esta semana se enfrenta a su segunda nominación. La aventura del novio de Isa Pantoja peligra una vez más, especialmente por sus peleas con Manuel Cortés, y esta vez se enfrenta a pesos pesados en las nominaciones: Jonan, Alma, Raquel Mosquera y Adara. Eso ha hecho que todos los amigos y defensores de cada uno se pongan las pilas para tratar de salvar a los suyos, y Asraf ha conseguido un apoyo que nadie se esperaba: el de Omar Sánchez.



El ex marido de Anabel Pantoja ha querido aportar su granito de arena por sorpresa a través de sus redes sociales, y este domingo utilizaba su Instagram para lanzar un grito desesperado de ayuda a Asraf. A pesar de que Omar no tiene ya nada que ver con la familia Pantoja, y tampoco con la tele (ha decidido centrarse más en sus redes sociales y olvidarse de la pequeña pantalla), no ha querido dejar pasar la oportunidad de ayudar a Asraf, con el que parece que entabló una gran amistad cuando formaba parte de la familia de la tonadillera.

Omar Sánchez Instagram

Además, Omar no ha ocultado nunca lo mucho que le gusta el formato y siempre lo sigue con atención. De hecho, participó en la edición de 2021, donde aguantó durante 80 largos días. Sin embargo, no pudo superar su nominación junto a Tom, Alejandro y Gianmarco, y aunque consiguió expulsar a la incombustible Palito Dominguín del Destierro, tan sólo duraba una semana con la llegada de Lara Sajen, que le quitaba el puesto y era enviado de vuelta a España. Hasta ese momento, todo el círculo cercano de Anabel apoyó incondicionalmente a Omar, y ahora él está 'devolviendo el favor' a Asraf en forma de apoyo pidiéndoles a sus más de 300.000 seguidores de Instagram que le salven. La edición, sin embargo, la ganó Olga Moreno.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Conseguirá Asraf salvarse una vez más... o tendrá que coger un avión de vuelta? La respuesta, en la próxima gala...