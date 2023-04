Después de emitir tres entregas a las 22:05 horas, el martes, 4 de abril, RTVE había vuelto a retrasar el inicio del programa hasta casi las 23:00 horas, y el motivo no era otro que el fútbol, y concretamente el partido de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el CA Osasuna, que correspondía a la vuelta de las semifinales.

TVE ha decidido suspender el cuarto programa de 'Masterchef' para hoy, martes 4 de abril. La razón es el retraso con el que ha empezado el partido de semifinales de Copa del Rey entre el Athletic Club y el Osasuna. La prórroga ha condicionado que RTVE haya tomado la decisión de cancelar finalmente la emisión del programa.

Por otro lado, RTVE ha anunciado en la retransmisión del partido que el próximo programa de 'Masterchef' se emitirá el domingo, 9 de abril, a las 22:00.

Debido a la necesidad de disputar prórroga en el partido de Copa del Rey, por responsabilidad con los espectadores, se traslada la emisión de #MasterChef al próximo domingo a las 22:00 h

'Masterchef 11': qué va a pasar en el programa 4

Respecto al programa de ‘MasterChef’, jueces y aspirantes se desplazan a Valencia, concretamente hasta el Oceanográfic, que conmemora este año su 20º aniversario y que sigue siendo el acuario más grande de toda Europa. Un lugar donde los concursantes tienen que cocinar un menú de la chef Rakel Cernicharo.

Tras ella, llega la prueba de eliminación, donde se hablará de las gamas de alimentos para clasificar y agrupar los productos por su origen, donde estará también presente Isabelle Junot, quien fue una de las apirantes de ‘MasterChef Celebrity 7′.

El programa ha vuelto, pero con muchas novedades, como la doble sesión semanal, los lunes y los martes, y que esta semana además ha contado con dos expulsiones en lugar de una, la de Fran y Carla, que no pudieron replicar el plato que les propuso el chef Juanlu Fernández. Veremos quién será el tercer expulsado de la semana este domingo a partir de las 22.00h.