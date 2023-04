Los aspirantes de Masterchef 11 han cocinado en parejas en el primer reto de la noche, con Laura y Camino como las mejores. Jeremy y Marta, Ana y Tuki, Eneko y Alex y Francesc y Fray Marcos también han destacado, librándose así de la temida prueba de expulsión, de la que también se han salvado Sergio y Carlota por decisión de Laura y Camino. El resto ha tenido que ponerse manos a la obra y luchar por su permanencia… sin saber que la expulsión de este programa es doble.

El pasado martes nos quedamos con la boca abierta con la repesca de Karla y la expulsión de Rachel y este lunes volvemos a quedarnos atónitos con el último giro de los acontecimientos: a falta de uno, tenemos dos expulsados.

¡Felicidades! @lauramchef11 y @caminamchef11 son las mejores del primer reto de esta noche #MasterChef pic.twitter.com/WieVjojLOl — MasterChef (@MasterChef_es) April 3, 2023

'Masterchef 11: expulsados de ayer

Karla ha empezado la prueba de expulsión con mal pie: Laura y Camino han decidido que tenga que cocinar pot-au-feu, uno de los platos más difíciles. "Creo que haber entrado aquí la última, ser la nueva, me ha perjudicado un poco en el sentido de que no tengo tanta afinidad como los que llevan más tiempo aquí, entonces no hay tanto compañerismo", ha opinado ella.

Su elaboración no ha convencido a los jueces, empezando por el hecho de cocinar la carne y las verduras por separado, en vez de ir incorporándolo todo en la misma olla según tiempos de cocción, como era necesario. Las críticas la han llevado a echarse a llorar, lágrimas que tampoco ha podido evitar derramar tras su expulsión. Su nombre, sin embargo, no ha sido el único que han pronunciado los jueces. Mientras Pilu y Frank la consolaban, Pepe ha anunciado un segundo expulsado.

Frank también ha tenido que decir adiós a las cocinas de MasterChef. La sorpresa ha sido mayúscula: sus compañeros, desde la galería, han soltado un grito de incredulidad. "Así, taca taca, dos menos", ha resumido Jotha. El gratine dauphinois le ha jugado una mala pasada a Frank: lo ha tenido poco tiempo en el horno y ha quedado crudo. "Me avergüenzo muchísimo", decía él entre lágrimas tras las críticas de los jueces a su plato. "Solamente pide perdón por las cosas malas que hagas, pero no por los platos malos que hagas. Estás aquí para aprender", aseguró Pepe a continuación.

Sin embargo, no ha sido suficiente para continuar en MasterChef 11, como han descubierto todos más tarde. "Vuestros platos no estaban a la altura. No tenían ni el mínimo exigible que habíamos pedido hoy, por lo menos reproducir, y eran dos cosas totalmente diferentes", ha dicho Pepe a Karla y Frank, una amarga doble expulsión que ha dejado a todos muy emocionados.