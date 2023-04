Aunque 'MasterChef' sea un programa de cocina, los momentos tensos y polémicos son los que le dan vidilla cada lunes, y en esta undécima edición, a pesar de que acaba de empezar, ya hemos tenido alguno que otro. En una emisión en la que se vivió una doble ración de expulsiones, también hubo momentos bastante tensos, y uno de ellos lo protagonizaron la visita de la noche, Mario Vaquerizo, un siempre-entregado-a-la-polémica Luca, el 'deslenguado' tiktoker de 18 años que no se calla nada. Precisamente el joven estuvo en boca del jurado durante la degustación de su plato, y era precisamente el marido de Alaska el que le ponía la puntilla diciendo que su pollo estaba "un poco seco".

Mario no tenía reparos en criticar la creación de Luca, y aunque pretendía que fuera una crítica constructiva, Luca se lo llevaba a lo personal: "Si soy sincero, a mí Mario no es que me haya caído muy bien. Después de su opinión sobre mi plato no me cae muy bien, pero bueno, ha sido muy cercano con nosotros, pero al dar su opinión es como que me ha tirado para atrás", aseguraba ante las cámaras, si bien durante la crítica decidía callarse... aunque sus caras ya dejaban claro que lo que tuviera que decir Vaquerizo no le estaba cuadrando demasiado.

Precisamente Mario, en una noche en la que hubo platos que dejaron mucho que desear, y quizá habiendo visto los gestos que ponía Luca, decidía hacer un alegato, aunque el 'daño' ya estaba hecho: "Os voy a dar un consejo a todos los que estáis aquí: os están diciendo la verdad, no lo toméis como una cosa personal... mírame, Luca: aquí nadie está contra nadie, aquí venimos a escuchar, porque lo que quieren ellos es lo mejor para vosotros. Quedaos con eso", dijo, y es que él sabe bien de lo que habla tras haber pasado por la tercera edición de 'MasterChef Celebrity' y haber tragado muchas críticas. Gracias a haber escuchado, consiguió llegar al podio y quedar en tercera posición en una edición que, sin embargo, ganó Ona Carbonell.

El momento más 'intenso' de Mario

La noche y la visita de Mario Vaquerizo dieron para mucho, y hasta hubo un momento de 'intensidad' del cantante de Nancys Rubias sobre el amor y las relaciones. Un bonito 'speech' que, sin embargo, fue motivo de cachondeo con Pepe Rodríguez: "Nos hemos confundido: es Mario... Vargas Llosa", dijo el chef. "No, no, yo no. ¿Vargas Llosa, con lo que tiene encima ahora? No", bromeó Mario. Hay que recordar que en el momento de la grabación del programa el escritor e Isabel Preysler estaban en plena guerra por su ruptura.

