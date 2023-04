Que la cosa entre Carmen Borrego y Gabriela Arrocet era tensa se sabía pero lo que no conocíamos era hasta qué punto. La hija de Bigote Arrocet está de vuelta a España después de 14 días en Supervivientes, una experiencia durante la cual ha mencionado en varias ocasiones a las Campos, a las que puso un mote particular, recordando la relación de Bigote Arrocet y María Teresa Campos, y las declaraciones de las hijas de la periodista tras su ruptura. "Son unas mentirosas", ha llegado a asegurar durante su estancia en Honduras.

Ahora, tras su vuelta a España, en el plató, Gabriela se ha visto las caras con Carmen Borrego, algo que ella aseguró que quería: "a ver si me dicen todo lo que han dicho a la cara. No se atreven". Sin embargo el encuentro comenzaba ya derrochando tensión por parte de Gabriela: "No sé qué hace aquí".

Telecinco

"Perdona, yo no había visto que estaba Carmen. Me acabo de enterar, lo acabo de ver. No sabía que iba a estar aquí. Para mí aquí solo hay concursantes de 'Supervivientes'. No sé qué haces aquí. Te equivocaste de programa y no tengo nada que hablar contigo", exclamaba. "Lo siento, yo aquí vengo de 'superviviente' y de concursante. Todos los que están aquí han estado en el programa y ella no, no sé qué hace aquí".

"Si vas a empezar a hacer el numerito, conmigo no cuentes. Dejadla que está demostrando lo que es", respondía Carmen Borrego. El presentador ponía orden y defendía a su compañera: "Es colaboradora del programa y hay que mostrar respeto por todos", le reprendía.

Aunque la situación continuaba de la misma forma minutos más tarde cuando el programa recordaba todo lo que Arrocet había dicho de las Campos y daba la palabra a Carmen Borrego para defenderse. "No me he dirigido a ella en toda la noche y no lo voy a hacer ahora, me voy a dirigir al público. Yo estoy aquí porque... no tengo que justificarme, llevo muchos años trabajando. Ella está aquí, en Supervivientes y en el plató por lo que acabamos de ver. Lo único bueno de su concurso ha sido conocer a tu hijo Benuá".

Telecinco

"¿Trabajando en qué? ¿cuál es tu trabajo? Hasta lo que yo sé, profesión no la tiene, será autodidacta porque nunca ha estudiado", ha llegado a cuestionar Gabriela obteniendo la respuesta de todos para defender a Carmen y sus años de experiencia. Tras ello, la hija de Bigote Arrocet pedía el "ver la recopilación de todas la falacias y mentiras que has dicho de mi padre como que es un desgraciado y que te da asco. Luego dices que nunca has hablado más de él". Unas acusaciones que los colaboradores negaban haber escuchado pero de las que Carmen sí recordaba: "mi hermana ha pedido disculpas veinte veces por esas palabras, y cuando una persona pide disculpas fin".

"Ah, ha pedido disculpas... mira tú qué fácil, listo", se burlaba la chilena. "Pero no decir que no habéis hablado nunca de mi padre. Yo solo respondo a los ataques hacia mi padre desde que inició la relación con tu madre, que la hizo muy feliz", añadía. Unas palabras que hacían estallar a la hermana de Terelu Campos: "A mi madre ni la nombres, porque por ahí no voy a pasar". Una respuesta que hacía que Carlos Sobera recordara que "está pasando por una situación personal delicada".

"La menciono con respeto. Nombro a la persona que quiero, estamos en un país libre. Anda a cuidar a tu mamá, no sé que haces acá", una frase que hacía que todos los colaboradores se abalanzaran y afearan a Gabriela su comportamiento. "Tus comentarios dicen más de ti que de ella", le decía Alexia Rivas; "te pasaste los 14 días hablando de ellas desde llegaste", le recordaba Gema Aldón; "aquí se habla de lo de este concurso solo, deja el resto en paz", matizaba Marta Peñate.