La guerra fría entre Gabriela Arrocet, Terelu Campos y Carmen Borrego está servida. La hija de Bigote Arrocet ha sido la última incorporación a 'Supervivientes' después del abandono de Patricia Donoso. Durante su estancia en Honduras ha desvelado cómo es su relación con Terelu Campos y Carmen Borrego y el motivo por el que no quiso conocerlas.

Todo comenzaba con una conversación con su compañero Jonan Wiergo: "Yo no sabía nada de esta trama, me tiene cautivado", aseguraba el influencer cuando Gabriela ha relatado el motivo por el que empezó su enfrentamiento con las Campos. "Ellas estaban haciendo un reality y viajaron a Chile para que yo me reencontrara con mi padre y tuviéramos un almuerzo con las hijas de María Teresa, a las que no conocía", explicaba Gabriela, quien no ha pasado por su mejor momento en la isla.

Telecinco

Además, la hija de Bigote Arrocet confesaba que había rechazado la oferta después de ver un vídeo de una de las hijas hablándole mal a María Teresa: "Yo anteriormente había visto un vídeo de navidades en el que Terelu le decía a su madre: ‘vete a la mierda, vete a comerte una porra", le ha comentado a su compañero Jonan Wiergo y agregaba: "No me gusta la gente consumista, no va con mi rollo, soy como más minimal, y eso más la falta de respeto de la mamá, ya dije que no la quiero conocer. Después de eso empezaron a criticarme", expresa Gabriela, quien ha tenido un rifirrafe con Kiko Matamoros.

Y aunque en ese momento no quiso conocerlas, ha revelado que ahora mismo sí querría verlas en persona, o al menos eso le ha dicho a Raquel Arias: "Me gustaría mirarlas cara a cara para ver si me pueden decir todo eso a la cara. Creo que no son capaces. ¿Decir que mi padre es un retrasado que no tiene luces? Por favor..."., concluye.